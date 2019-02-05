Fatih Terimin kadro çaresizliği! İki isim... - Fotomaç
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Fatih Terim'in kadro çaresizliği! İki isim...
Galatasaray ara transfer döneminin şampiyonu oldu ama yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Yabancı sınırına takılan Fatih Terim'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu…
5 Şubat 2019 Salı, 10:59:20
Güncelleme: 11:02:15
15 yabancısı olan ve bu yüzden Maicon'u gönderen sarı-kırmızılılarda, 14 yabancının ikisi her hafta tribünde olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig Statüsü'ne göre 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 12 yabancı yer alabileceğinden bu konuda birçok alternatif ortaya çıkacak.
Aslında teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçemeyeceği isimler bulunuyor. Yerli futbolcuların hiçbiri direkt 11 oynayabilecek durumda görünmüyor.
Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera ve savunmada Luyindama ile Marcao vazgeçilmezler arasında...
Ne İsmail Çipe, Muslera'dan, ne de Semih ile Ahmet Çalık, Marcao ile Luyindama'dan forma alabilir.