Fatih Terimin kadro çaresizliği! İki isim... - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
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Fatih Terim'in kadro çaresizliği! İki isim...

Galatasaray ara transfer döneminin şampiyonu oldu ama yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Yabancı sınırına takılan Fatih Terim'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu…
5 Şubat 2019 Salı, 10:59:20 Güncelleme: 11:02:15
Fatih Terimin kadro çaresizliği! İki isim...

15 yabancısı olan ve bu yüzden Maicon'u gönderen sarı-kırmızılılarda, 14 yabancının ikisi her hafta tribünde olacak.

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Fatih Terimin kadro çaresizliği! İki isim...

Süper Lig Statüsü'ne göre 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 12 yabancı yer alabileceğinden bu konuda birçok alternatif ortaya çıkacak.

Fatih Terimin kadro çaresizliği! İki isim...

Aslında teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçemeyeceği isimler bulunuyor. Yerli futbolcuların hiçbiri direkt 11 oynayabilecek durumda görünmüyor.

Fatih Terimin kadro çaresizliği! İki isim...

Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera ve savunmada Luyindama ile Marcao vazgeçilmezler arasında...

Fatih Terimin kadro çaresizliği! İki isim...

Ne İsmail Çipe, Muslera'dan, ne de Semih ile Ahmet Çalık, Marcao ile Luyindama'dan forma alabilir.

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