Fatih Terim'in kadro çaresizliği! İki isim...

Galatasaray ara transfer döneminin şampiyonu oldu ama yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Yabancı sınırına takılan Fatih Terim'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu…

5 Şubat 2019 Salı, 10:59:20 Güncelleme: 11:02:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





