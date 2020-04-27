Fatih Terim'in gözdesi takasla geliyor! Belhanda...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Fatih Terim'in uzun süredir takıma katmak istediği isimle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde yine boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir takas gündeme geldi. İşte son gelişmeler...
27 Nisan 2020 Pazartesi 06:45
Güncelleme: 27.04.2020 06:45
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Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon için birçok ismi transfer listesine alan Cimbom'a sürpriz bir teklif geldi.
ARAP TAKIMLARI TAKASA YÖNELİYOR
Virüs salgınının ardından tüm kulüpler bütçelerini kısarken bu durum Arap takımlarına da yansıdı. Artık yüksek bonservisler ödemek yerine ihtiyaç duydukları alana göre takas önerileriyle kapıyı çalışmaya başladılar.
Suudi Arabistan kulübü Al Nasr da Younes Belhanda'ya göz koydu. Hamdallah ve Amrabat'ın yer aldığı hücum hattını Faslı oyuncu ile zenginleştirmeyi planlıyor.
Tabii Galatasaray'dan kiraladığı ve performansından memnun olduğu Maicon'u da korumak istiyor. Bunun için bir takas planı hazırlandığı bildirildi.