Haberler Galeri Fatih Terim'in gözdesi takasla geliyor! Belhanda...

Fatih Terim'in gözdesi takasla geliyor! Belhanda...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Fatih Terim'in uzun süredir takıma katmak istediği isimle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde yine boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir takas gündeme geldi. İşte son gelişmeler...

27 Nisan 2020 Pazartesi 06:45 Güncelleme: 27.04.2020 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





