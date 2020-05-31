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Fatih Terim'in gözdesi ikna oldu! Galatasaray'ın transferini Falcao bitiriyor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı kurmayların listesinde birçok yıldız bulunurken transferde Radamel Falcao devreye girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi konumunda bulunan futbolcu için devreye giren Kolombiyalı golcü, arkadaşını ikna etti.
31 Mayıs 2020 Pazar 12:51
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Corona virüsü nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray transferde gaza bastı.
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Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımdaki eksik bölgeleri belirledi.
Takımdan ayrılacak isimlerin de yavaş yavaş netlik kazandığı Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek Mariano'la sezon sonu vedalaşılacak.
Bu ayrılığın ardından takıma doğrudan katkı sağlayacak bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar arayışlarına başlamıştı.
Buna göre Galatasaray aradığı ismi İspanyol devi Atletico Madrid'de buldu.