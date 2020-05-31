Fatih Terim'in gözdesi ikna oldu! Galatasaray'ın transferini Falcao bitiriyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fatih Terim'in gözdesi ikna oldu! Galatasaray'ın transferini Falcao bitiriyor

Fatih Terim'in gözdesi ikna oldu! Galatasaray'ın transferini Falcao bitiriyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı kurmayların listesinde birçok yıldız bulunurken transferde Radamel Falcao devreye girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi konumunda bulunan futbolcu için devreye giren Kolombiyalı golcü, arkadaşını ikna etti.
31 Mayıs 2020 Pazar 12:51
Fatih Terim'in gözdesi ikna oldu! Galatasaray'ın transferini Falcao bitiriyor

Corona virüsü nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray transferde gaza bastı.

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Fatih Terim'in gözdesi ikna oldu! Galatasaray'ın transferini Falcao bitiriyor

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

Fatih Terim'in gözdesi ikna oldu! Galatasaray'ın transferini Falcao bitiriyor

Takımdan ayrılacak isimlerin de yavaş yavaş netlik kazandığı Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek Mariano'la sezon sonu vedalaşılacak.

Fatih Terim'in gözdesi ikna oldu! Galatasaray'ın transferini Falcao bitiriyor

Bu ayrılığın ardından takıma doğrudan katkı sağlayacak bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar arayışlarına başlamıştı.

Fatih Terim'in gözdesi ikna oldu! Galatasaray'ın transferini Falcao bitiriyor

Buna göre Galatasaray aradığı ismi İspanyol devi Atletico Madrid'de buldu.

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