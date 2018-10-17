Fatih Terimin canını sıkan mesele!

Fatih Terim'in canını sıkan mesele!
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Dünyanın değişik ülkelerinde milli maçlara çıkan 7 oyuncu binlerce kilometrelik yol yorgunluğunun ardından tek idman yaparak Bursa maçına çıkacak.
Galatasaray'da zorlu maçlar öncesi Fatih Terim'in canını sıkan en önemli nokta milli takımlarda bulunan 7 oyuncusunun durumu.
Bursaspor maçı öncesi Galatasaray'da Muslera, Nagatomo, Linnes, Onyekuru, Belhanda, Feghouli ve Rodrigues uzun ve yorucu seyahatler yapıp tek idmana çıkabilecek.
İşte Galatasaraylı oyuncuların yaptığı yolculuklar... (Hürriyet)
Feghouli (Benin - İstanbul 4392 KM)
6 saat uçak yolculuğu