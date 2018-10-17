Fatih Terimin canını sıkan mesele! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Fatih Terim'in canını sıkan mesele!

    17 Ekim 2018 Çarşamba, 16:34:25 Güncelleme: 16:44:22
    Fatih Terimin canını sıkan mesele!

    Dünyanın değişik ülkelerinde milli maçlara çıkan 7 oyuncu binlerce kilometrelik yol yorgunluğunun ardından tek idman yaparak Bursa maçına çıkacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimin canını sıkan mesele!

    Galatasaray'da zorlu maçlar öncesi Fatih Terim'in canını sıkan en önemli nokta milli takımlarda bulunan 7 oyuncusunun durumu.

    Fatih Terimin canını sıkan mesele!

    Bursaspor maçı öncesi Galatasaray'da Muslera, Nagatomo, Linnes, Onyekuru, Belhanda, Feghouli ve Rodrigues uzun ve yorucu seyahatler yapıp tek idmana çıkabilecek.

    Fatih Terimin canını sıkan mesele!

    İşte Galatasaraylı oyuncuların yaptığı yolculuklar... (Hürriyet)

    Fatih Terimin canını sıkan mesele!

    Feghouli (Benin - İstanbul 4392 KM)
    6 saat uçak yolculuğu

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