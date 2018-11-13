Fatih Terime destek mesajları! Kupayı tribünden kaldırır... - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'e destek mesajları! "Kupayı tribünden kaldırır..."
Fatih Terim'in 3 maç ceza almasından sonra Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan destek mesajları paylaştılar...
13 Kasım 2018 Salı, 19:28:26
Güncelleme: 19:38:35
Fatih Terim'in 3 maç ceza almasından sonra Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan destek mesajları paylaştılar... İşte o mesajlar...
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