Fatih Terime destek mesajları! Kupayı tribünden kaldırır... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Fatih Terim'e destek mesajları! "Kupayı tribünden kaldırır..."

    Fatih Terim'in 3 maç ceza almasından sonra Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan destek mesajları paylaştılar...
    13 Kasım 2018 Salı, 19:28:26 Güncelleme: 19:38:35
    Fatih Terime destek mesajları! Kupayı tribünden kaldırır...

    Fatih Terim'in 3 maç ceza almasından sonra Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan destek mesajları paylaştılar... İşte o mesajlar...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terime destek mesajları! Kupayı tribünden kaldırır...
    Fatih Terime destek mesajları! Kupayı tribünden kaldırır...
    Fatih Terime destek mesajları! Kupayı tribünden kaldırır...
    Fatih Terime destek mesajları! Kupayı tribünden kaldırır...
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN