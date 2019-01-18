Fatih Terimden yönetime sert sözler! Hala teklif getiriyorsunuz - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Fatih Terim'den yönetime sert sözler! "Hala teklif getiriyorsunuz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer döneminde istediklerinin yapılmaması nedeniyle yönetime ateş püskürdü. İşte Terim'in o sözleri...
18 Ocak 2019 Cuma, 11:03:43 Güncelleme: 11:22:11
Fatih Terimden yönetime sert sözler! Hala teklif getiriyorsunuz

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapması beklenen Galatasaray, suskun kaldı.

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Fatih Terimden yönetime sert sözler! Hala teklif getiriyorsunuz

Sarı-Kırmızılılarda bu dönemde Eren Derdiyok ve Serdar Aziz kadro dışında bırakılırken, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak ise satıldı.

Fatih Terimden yönetime sert sözler! Hala teklif getiriyorsunuz

Stoper bölgesinde açılan boşluk ise Marcao ile dolduruldu.

Fatih Terimden yönetime sert sözler! Hala teklif getiriyorsunuz

İkinci yarıdaki ilk maçında yarın Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Galatasaray'da, forvet pozisyonunda Muğdat ve Sinan Gümüş bulunuyor.

Fatih Terimden yönetime sert sözler! Hala teklif getiriyorsunuz

Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri ve forvet transferinin gecikmesi teknik patron Fatih Terim' bir hayli rahatsız etmiş durumda.

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