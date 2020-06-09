Fatih Terim'den şampiyonluk reçetesi! Ayrılık, transfer, görüşme...

Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında topladığı puanlarla büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, lige verilen ara sonrası da bu performansını devam ettirmek istiyor. İlk 26 haftada topladığı 50 puanla zirveyi 3 puan geriden takip eden sarı-kırmızılılar, mutlak şampiyonluk isterken, gelecek sezon için de çalışmalarına hız verdi. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in raporları doğrultusunda girişimlerini sürdüren kurmaylar, birçok oyuncu ile temas halinde. Peki taraftarlar gelecek sezon nasıl bir Galatasaray görecek? İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler. Son dakika Galatasaray haberleri...