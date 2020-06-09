Fatih Terim'den şampiyonluk reçetesi! Ayrılık, transfer, görüşme...
Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında topladığı puanlarla büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, lige verilen ara sonrası da bu performansını devam ettirmek istiyor. İlk 26 haftada topladığı 50 puanla zirveyi 3 puan geriden takip eden sarı-kırmızılılar, mutlak şampiyonluk isterken, gelecek sezon için de çalışmalarına hız verdi. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in raporları doğrultusunda girişimlerini sürdüren kurmaylar, birçok oyuncu ile temas halinde. Peki taraftarlar gelecek sezon nasıl bir Galatasaray görecek? İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler. Son dakika Galatasaray haberleri...
Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile el sıkışan Galatasaray ile birçok futbolcunun ismi anılsa da sarı kırmızılılar önceliklerini belirledi ve transfer görüşmelerine de temmuz ayının sona ermesi ile hız verecek. Peki sarı kırmızılıların transfer reçetesinde hangi mevkiiler yer alıyor.
STOPERE TAKVİYE!
Ocak ayında da stoper hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Murillo'nun Celta Vigo'ya gitmesi ve ardından kadroda düşündüğü Gianetti'nin ise transferinin gerçekleşmemesi ile planlarını resmiyete dökememişti. Yaz transfer döneminde stopere 1 değil 2 takviye gerçekleştirmesi bekleniyor. Cimbom, Sparta Prag ile kontratı sona erecek eski futbolcusu Semih Kaya'nın yanı sıra bu bölgeye bir de yabancı oyuncu takviyesi yapmayı düşünüyor.
MARIANO YOLCU!
Takviye planlanan ikinci mevkii ise sağ bek... Ligin 2. yarısında başarılı bir oyun sergileyen Mariano sezonun sonu Brezilya'nın yolunu tutacak. Şener'in bir türlü istenilen performansı sergileyememesi, Linnes'in ise alternatifler arasında yer aldığı bu mevkiide ilk 11'de sürekli forma giyebilecek düzeyde bir oyun ortaya koyamaması nedeniyle hummalı bir arayış başlamış durumda. Özetle sağ bekin değişilmez ismi olan Mariano'nun yerine direkt ilk 11'de forma giyebilecek düzeyde bir isim transfer edilecek.