Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı geldi
25 Eylül 2018 Salı, 20:58:22
Güncelleme: 21:07:39
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Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
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Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova zaferinin ardından Süper Lig'de Akhisar Belediye deplasmanına çıkan Galatasaray, aldığı 3-0'lık yenilgiyle soğuk duş yaşadı.
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Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
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Kimsenin beklemediği kadar kötü bir oyun sergileyen Sarı-Kırmızılılar'da birçok oyuncunun vasat performansı camiayı da huzursuz etti.
Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
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Kasımpaşa ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarında yıldızlaşan Garry Rodrigues'in Akhisar'da kaçırdığı penaltı ise geceye damgasını vurdu.
Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
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Normal şartlar altında sahadaki 11'in penaltıcısı Sinan Gümüş'tü...
Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
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Rodrigues hocasından izin almadan Sinan'a giderek penaltı atışını kendisinin kullanmak istediğini söyledi. Rodrigues'le penaltı tartışması yapıp tepki çekmekten korkan Sinan da topu takım arkadaşına verdi.