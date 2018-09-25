Fatih Terimden Garry Rodriguese sert sözler! - Galeri - Fotomaç
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e sert sözler!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı geldi
    25 Eylül 2018 Salı, 20:58:22 Güncelleme: 21:07:39
    Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
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    Fatih Terimden Garry Rodriguese uyarı

    Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova zaferinin ardından Süper Lig'de Akhisar Belediye deplasmanına çıkan Galatasaray, aldığı 3-0'lık yenilgiyle soğuk duş yaşadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
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    Fatih Terimden Garry Rodriguese uyarı

    Kimsenin beklemediği kadar kötü bir oyun sergileyen Sarı-Kırmızılılar'da birçok oyuncunun vasat performansı camiayı da huzursuz etti.

    Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
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    • 9
    Fatih Terimden Garry Rodriguese uyarı

    Kasımpaşa ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarında yıldızlaşan Garry Rodrigues'in Akhisar'da kaçırdığı penaltı ise geceye damgasını vurdu.

    Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
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    Fatih Terimden Garry Rodriguese uyarı

    Normal şartlar altında sahadaki 11'in penaltıcısı Sinan Gümüş'tü...

    Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
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    • 9
    Fatih Terimden Garry Rodriguese uyarı

    Rodrigues hocasından izin almadan Sinan'a giderek penaltı atışını kendisinin kullanmak istediğini söyledi. Rodrigues'le penaltı tartışması yapıp tepki çekmekten korkan Sinan da topu takım arkadaşına verdi.

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