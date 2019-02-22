Fatih Terim'den flaş yorum! 'Diagne'nin performansı...' - Fotomaç
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Fatih Terim'den flaş yorum! "Diagne'nin performansı..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçının ardından basın toplantısı düzenledi. İşte Terim'in açıklamaları;
22 Şubat 2019 Cuma 01:39
Fatih Terim'den flaş yorum! Diagne'nin performansı...

Fatih Terim:

"Bazı oyuncularımızan daha fazla katkı bekliyorduk ama olmadı.

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Fatih Terim'den flaş yorum! Diagne'nin performansı...

Kupanın favorilerinden oynamakla zor oldu. Yine de oyuncularımı kutluyorum.

Fatih Terim'den flaş yorum! Diagne'nin performansı...

Benfica'yı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu.

Fatih Terim'den flaş yorum! Diagne'nin performansı...

İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt! Günahı UEFA'nın boynuna.

Fatih Terim'den flaş yorum! Diagne'nin performansı...

Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımımızı ocakta attık, ikincisini de haziranda atacağız.

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