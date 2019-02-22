Fatih Terim'den flaş yorum! 'Diagne'nin performansı...' - Fotomaç
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Fatih Terim'den flaş yorum! "Diagne'nin performansı..."
Fatih Terim'den flaş yorum! "Diagne'nin performansı..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçının ardından basın toplantısı düzenledi. İşte Terim'in açıklamaları;
Fatih Terim:
"Bazı oyuncularımızan daha fazla katkı bekliyorduk ama olmadı.
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Kupanın favorilerinden oynamakla zor oldu. Yine de oyuncularımı kutluyorum.
Benfica'yı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu.
İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt! Günahı UEFA'nın boynuna.
Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımımızı ocakta attık, ikincisini de haziranda atacağız.