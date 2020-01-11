Fatih Terim'den flaş karar! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Galatasaray'da olay gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray transferde atağa kalkmıştı. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'den olay bir karar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takıma yeni katılan ismi gönderme kararı aldı. İşte flaş karara dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

11 Ocak 2020 Cumartesi 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





