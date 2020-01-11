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Fatih Terim'den flaş karar! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor
Galatasaray'da olay gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray transferde atağa kalkmıştı. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'den olay bir karar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takıma yeni katılan ismi gönderme kararı aldı. İşte flaş karara dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri
11 Ocak 2020 Cumartesi 07:31
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Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.
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İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.