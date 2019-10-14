Fatih Terim'den flaş karar! Sivasspor maçında... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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Fatih Terim'den flaş karar! Sivasspor maçında...

Süper Lig'de ilk 7 haftada topladığı 10 puanla, onuncu sırada yer alan Galatasaray kötü gidişe dur demek istiyor. Son 3 lig karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Aslan, evinde Sivasspor'u mağlup edip çıkışa geçmek istiyor. Birçok yıldızının performansından memnun kalmayan Terim, flaş bir rotasyon hazırlığı içerisinde. İşte Galatasaray'da tribüne ve kulübeye çekilecek isimler ve muhtemel 11....
14 Ekim 2019 Pazartesi 10:37 Güncelleme: 15.10.2019 07:47
Fatih Terim'den flaş karar! Sivasspor maçında...

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk edecek.

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Fatih Terim'den flaş karar! Sivasspor maçında...

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Aslan, kötü gidişe dur demek istiyor.

Fatih Terim'den flaş karar! Sivasspor maçında...

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray'da milli ara herkese iyi geldi.

Fatih Terim'den flaş karar! Sivasspor maçında...

Sakatlıkları bulunan Luyindama, Lemina ve Falcao düzelirken Cuma günü Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyebilecek duruma geldi.

Fatih Terim'den flaş karar! Sivasspor maçında...

Teknik direktör Fatih Terim ise as oyuncuların yanı sıra kulübeyi de görme fırsatı yakaladı.

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