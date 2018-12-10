Fatih Terimden flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması! - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!

Galatasaray'ın Porto maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve futbolculardan Mariano basın toplantısı düzenledi.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 16:13:17 Güncelleme: 16:15:50
Fatih Terimden flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!

Fatih Terim ve Mariano'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

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Fatih Terimden flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!

MARİANO
Yarın çok önemli bir takıma karşı çok zor bir maça çıkacağız. Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması gerekiyor. Yarın oynanacak maçın öneminin farkındayız. Elimizden geleni yapacağız.

Fatih Terimden flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!

Herkesin favori gözüktüğü bir gruptu. Biz de elimizden geleni yaptık, çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yarın güzel bir skor alıp Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz.

Fatih Terimden flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!

(Soru: Porto bulunduğu yeri hak ediyor mu?)
Porto iyi oynayan bir takım. Orada nasıl üstün oynadığımızı kimse unutmasın ama ilk sırada yer alan takım orayı hak etmiştir.

Fatih Terimden flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!

FATİH TERİM
UEFA Avrupa Ligi garanti değil henüz, yarın garantilemek istiyoruz.

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