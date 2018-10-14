Fatih Terimden dev rotasyon! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Fatih Terim'den dev rotasyon!

    Analiz ekibinin raporları doğrultusunda rotasyonda oyuncu skalasını genişleten Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, geride kalan 8 haftada 22 oyuncuya forma verdi.
    14 Ekim 2018 Pazar, 11:02:30 Güncelleme: 11:08:13
    Fatih Terimden dev rotasyon!

    Geçen sezon G.Saray'ı şampiyonluğa taşırken, 14 oyuncu kullanan Fatih Terim, bu sezon ligin geride kalan 8 haftadasında 22 oyuncuya forma verdi.

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    Fatih Terimden dev rotasyon!

    İlk 11'de ise 19 farklı ismi kullandı.

    Fatih Terimden dev rotasyon!

    Terim'in, sahaya sürdüğü futbolcu skalasını genişletmesinin nedeni analiz ekibinin, sezon başında sunduğu rapordan kaynaklanıyor.

    Fatih Terimden dev rotasyon!

    Raporda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlardan 18 oyuncunun 500'den fazla dakika süre aldığı vurgulanıyor.

    Fatih Terimden dev rotasyon!

    Muslera dışında her oyuncusunu rotasyona sokan Terim; ligde Mariano, Ozan Kabak ve Ömer Bayram'ı tercih ederken Şampiyonlar Ligi'nde Martin Linnes, Maicon ve Nagatomo'dan vazgeçmiyor.

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