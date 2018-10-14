Fatih Terimden dev rotasyon! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'den dev rotasyon!
Analiz ekibinin raporları doğrultusunda rotasyonda oyuncu skalasını genişleten Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, geride kalan 8 haftada 22 oyuncuya forma verdi.
14 Ekim 2018 Pazar, 11:02:30
Güncelleme: 11:08:13
Geçen sezon G.Saray'ı şampiyonluğa taşırken, 14 oyuncu kullanan Fatih Terim, bu sezon ligin geride kalan 8 haftadasında 22 oyuncuya forma verdi.
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İlk 11'de ise 19 farklı ismi kullandı.
Terim'in, sahaya sürdüğü futbolcu skalasını genişletmesinin nedeni analiz ekibinin, sezon başında sunduğu rapordan kaynaklanıyor.
Raporda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlardan 18 oyuncunun 500'den fazla dakika süre aldığı vurgulanıyor.
Muslera dışında her oyuncusunu rotasyona sokan Terim; ligde Mariano, Ozan Kabak ve Ömer Bayram'ı tercih ederken Şampiyonlar Ligi'nde Martin Linnes, Maicon ve Nagatomo'dan vazgeçmiyor.