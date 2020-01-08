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Fatih Terim ve Seri zirvesinde karar çıktı! İşte görüşmenin detayları
Galatasaray'da takıma katılacak isimler için yoğun bir mesai harcanırken bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Henry Onyekuru ve Saracchi transferleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Cimbom, Sekidika transferinde de sona geldi. Takımdan gönderilecek isimlerle ilgili karar aşamasında olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaz transfer sezonunda Fulham'dan kiralanan Jean Micheal Seri'yle özel bir görüşme gerçekleştirdi. Şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kalan Fildişili futbolcunun takımdaki geleceği de netlik kazandı. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve Fatih Terim, Seri görüşmesinin perde arkası...
8 Ocak 2020 Çarşamba 02:27
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Süper Lig'in ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla giriş yapmanın hesaplarını yapan Galatasaray'da takıma katılacak ve gidecek isimler belli olmaya başladı.
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Sarı-kırmızılı kurmaylar transferde hummalı bir çalışma yürütürken ilk olarak Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru transferlerini bitirdi.
SEKIDIKA'DA MUTLU SON!
Transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını hızlandıran Galatasaray, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular olduğu gibi ayrılacak olan isimler de büyük önem taşıyor.
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, radikal kararlar alacaklarını açıklarken, yaşanacak olan büyük değişikliğin sinyalini vermişti.