Fatih Terim ve Seri zirvesinde karar çıktı! İşte görüşmenin detayları

Galatasaray'da takıma katılacak isimler için yoğun bir mesai harcanırken bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Henry Onyekuru ve Saracchi transferleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Cimbom, Sekidika transferinde de sona geldi. Takımdan gönderilecek isimlerle ilgili karar aşamasında olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaz transfer sezonunda Fulham'dan kiralanan Jean Micheal Seri'yle özel bir görüşme gerçekleştirdi. Şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kalan Fildişili futbolcunun takımdaki geleceği de netlik kazandı. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve Fatih Terim, Seri görüşmesinin perde arkası...

8 Ocak 2020 Çarşamba 02:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





