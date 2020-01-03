Ara transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen takımlardan olan Galatasaray'da beklenen oldu ve sarı-kırmızılılar transfere hızlı bir giriş yaptı. Listesindeki yıldızlardan Saracchi ve Henry Onyekuru'yu imza aşamasına getiren sarı-kırmızılıların durmaya niyeti yok... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetimle koordineli bir şekilde operasyonu şekillendirirken, başkan Mustafa Cengiz'le Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. İkilinin transfer zirvesinden flaş bir karar çıktı. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve Fatih Terim-Mustafa Cengiz zirvesinin perde arkası...