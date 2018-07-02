Fatih Terim, Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ı istedi
4.STOPER KONUMUNDA
Ömer Toprak'ın Akanji, Sokratis ve son transfer Abdou Diallo'nun ardından dördüncü stoper konumuna düşmesi sonrasında İmparator'un eski oyuncusunu aradığı ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Yönetim, Borussia Dortmund'la hafta içinde masaya oturup transferleri sonlandıracak. (Güneş)
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