Fatih Terim, Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ı istedi

Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği iki yıldız için hafta içinde Almanya'ya çıkarma yapılacak. Cim Bom, sözleşmesi 2019'da bitecek olan Nuri Şahin'i bonservisiyle Ömer Toprak'ı ise kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.