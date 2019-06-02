Fatih Terim milli yıldızın transferini reddetti! - Fotomaç
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Fatih Terim milli yıldızın transferini reddetti!
Transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi hedefini düşünerek sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, adı bir süredir Galatasaray ile anılan milli yıldızın transferini veto etti.
2 Haziran 2019 Pazar 12:10
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmanın yanında Şampiyonlar Ligi'ni de düşünüyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in hedefi Şampiyonlar Ligi...
Geçtiğimiz sezonun başında da bu hayalini dile getiren Terim, Şampiyonlar Ligi'ne grup etabında veda etmişti.
Bu sezon da aynı durumun yaşanmaması için yönetim transfer çalışmalarını ona göre sürdürüyor.