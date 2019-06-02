Fatih Terim milli yıldızın transferini reddetti! - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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Fatih Terim milli yıldızın transferini reddetti!

Transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi hedefini düşünerek sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, adı bir süredir Galatasaray ile anılan milli yıldızın transferini veto etti.

2 Haziran 2019 Pazar 12:10
Fatih Terim milli yıldızın transferini reddetti!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fatih Terim milli yıldızın transferini reddetti!

Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmanın yanında Şampiyonlar Ligi'ni de düşünüyor.

Fatih Terim milli yıldızın transferini reddetti!

Teknik direktör Fatih Terim'in hedefi Şampiyonlar Ligi...

Fatih Terim milli yıldızın transferini reddetti!

Geçtiğimiz sezonun başında da bu hayalini dile getiren Terim, Şampiyonlar Ligi'ne grup etabında veda etmişti.

Fatih Terim milli yıldızın transferini reddetti!

Bu sezon da aynı durumun yaşanmaması için yönetim transfer çalışmalarını ona göre sürdürüyor.

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