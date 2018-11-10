Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti! İşte o isimler - Galeri - Fotomaç
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti! İşte o isimler

    FFP yüzünden kiralanabilecek oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, Terim'in kriterlerine uyan Barcelona'dan Thomas Vermaelen ve Everton'dan Oumar Niasse'yi almak istiyor.
    10 Kasım 2018 Cumartesi, 08:52:34 Güncelleme: 09:22:39
    Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti! İşte o isimler

    Lig ve Avrupa'da üst üste 5 maçtır kazanamayan Galatasaray'da ara transfer için düğmeye basıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti! İşte o isimler

    Devre arasında 2 stoper ve 2 forvete ihtiyacı olan Fatih Terim'e yönetim transfer için söz verdi.

    Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti! İşte o isimler

    FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve takımında oynamayan kiralanabilecek oyuncuları gündemine aldı.

    Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti! İşte o isimler

    İşte listenin ilk iki sırasındaki isim: Barcelona'dan Thomas Vermaelen ve Everton'dan Oumar Niasse.

    Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti! İşte o isimler

    MAICON'UN YERİNE GELİYOR

    Ocak ayında Maicon'u kesin olarak yollayacak Galatasaray'da savunmaya liderlik yapacak stoper profiline Vermaelen uyuyor.

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