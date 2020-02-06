Fatih Terim gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Fatih Terim gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, ölümünün 1. yıl dönümünde babası Talat Demir'i kabri başında andı. Terim, anma töreni süresi boyunca gözyaşlarına hakim olamayan Nuriye Demir'i teselli etti. İşte Fatih Terim'in zor anları...

6 Şubat 2020 Perşembe 15:54 Güncelleme: 06.02.2020 16:02
Fatih Terim gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Adana'da 6 Şubat 2019 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Demir, memleketi Adana'da Asri Mezarlığı'na defnedilmişti. Fatih Terim, babasını ölümünün 1'inci yıldönümünde Adana'ya geldi.

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Fatih Terim gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

İlk olarak Adana Demirspor'un eski onursal başkanlarından Orhan Demirdal'ın mezarını ziyaret eden Terim, daha sonra babasının mezarının yakınına kurdurduğu çadırda anmaya katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti.

Fatih Terim gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

ANNESİNİ TESELLİ ETTİ

Tecrübeli teknik adam, babası için dualar okunduğu sırada gözyaşlarına boğulan annesi Nuriye Terim'i anma boyunca teselli etti. Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, kızları ve damadı da anma boyunca tecrübeli teknik adamı bir an olsun yalnız bırakmadı. Terim ailesi, daha sonra merhum Talat Terim'in mezarının başına gelerek duygusal anlar yaşadı. İşte anma töreninden kareler...

Fatih Terim gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar
Fatih Terim gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar
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