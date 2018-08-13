Fatih Terim Galatasarayda ipleri sıkı tutuyor!

Fatih Terim Galatasaray'da ipleri sıkı tutuyor!
Süper Kupa'nın kaybedilmesinin ardından Süper Lig'de ilk maçına Ankaragücü deplasmanında çıkan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim eksikleri çıkardı. 3-1 kazanılan karşılaşmada skordan memnun olan ancak sergilenen futbol pek içine sinmeyen tecrübeli çalıştırıcı, yardımcılarıyla baş başa vererek, Ankaragücü maçının röntgenini çekti. İmparator, takımın öne geçtikten sonra oyunun rakibe kaptırılmasına oldukça sinirlendi. Ayrıca savunma arkasına atılan topların tehlike yaratması, büyük tehlike olarak belirlendi.
8 NUMARA ŞART
Fatih Terim, soyunma odasına 2-1 üstünlükle gidildikten sonra topun rakibe verilmesine kızdı. Rakibin hücum edemeyecek durumdayken üstüne geldiklerini aktaran başarılı hoca, ikinci yarıda takımın atak yapmamasına dikkat çekti. İmparator, bu sorunların orta sahada ileriye dönük bir oyuncunun yani 8 numaranın eksikliğine vurgu yaptı. Terim, orta ikiliden Donk ile Fernando'nun rakibi çok geride karşıladığını, bunun yanlış olduğunu ve savunmanın ileride yapılması gerektiğine dikkat çekti.