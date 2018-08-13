Fatih Terim Galatasarayda ipleri sıkı tutuyor!

8 NUMARA ŞART

Fatih Terim, soyunma odasına 2-1 üstünlükle gidildikten sonra topun rakibe verilmesine kızdı. Rakibin hücum edemeyecek durumdayken üstüne geldiklerini aktaran başarılı hoca, ikinci yarıda takımın atak yapmamasına dikkat çekti. İmparator, bu sorunların orta sahada ileriye dönük bir oyuncunun yani 8 numaranın eksikliğine vurgu yaptı. Terim, orta ikiliden Donk ile Fernando'nun rakibi çok geride karşıladığını, bunun yanlış olduğunu ve savunmanın ileride yapılması gerektiğine dikkat çekti.



