Fatih Terim Galatasarayda ipleri sıkı tutuyor! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Fatih Terim Galatasaray'da ipleri sıkı tutuyor!

    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 02:05:59 Güncelleme: 02:07:33
    Fatih Terim Galatasaray'da ipleri sıkı tutuyor!
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    Fatih Terim Galatasarayda ipleri sıkı tutuyor!

    Süper Kupa'nın kaybedilmesinin ardından Süper Lig'de ilk maçına Ankaragücü deplasmanında çıkan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim eksikleri çıkardı. 3-1 kazanılan karşılaşmada skordan memnun olan ancak sergilenen futbol pek içine sinmeyen tecrübeli çalıştırıcı, yardımcılarıyla baş başa vererek, Ankaragücü maçının röntgenini çekti. İmparator, takımın öne geçtikten sonra oyunun rakibe kaptırılmasına oldukça sinirlendi. Ayrıca savunma arkasına atılan topların tehlike yaratması, büyük tehlike olarak belirlendi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim Galatasaray'da ipleri sıkı tutuyor!
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    Fatih Terim Galatasarayda ipleri sıkı tutuyor!

    8 NUMARA ŞART
    Fatih Terim, soyunma odasına 2-1 üstünlükle gidildikten sonra topun rakibe verilmesine kızdı. Rakibin hücum edemeyecek durumdayken üstüne geldiklerini aktaran başarılı hoca, ikinci yarıda takımın atak yapmamasına dikkat çekti. İmparator, bu sorunların orta sahada ileriye dönük bir oyuncunun yani 8 numaranın eksikliğine vurgu yaptı. Terim, orta ikiliden Donk ile Fernando'nun rakibi çok geride karşıladığını, bunun yanlış olduğunu ve savunmanın ileride yapılması gerektiğine dikkat çekti.

    Fatih Terim Galatasaray'da ipleri sıkı tutuyor!
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    Fatih Terim Galatasarayda ipleri sıkı tutuyor!

    İŞTE FATİH TERİM'İN MADDE MADDE YAPTIĞI ANALİZ
    1 - İlk yarıda yüzde 57.3, ikinci devre yüzde 44.9 topla oynandı. İlk yarıda 10.54 dakika topla oynanırken, ikinci devre 12 dakikaya çıktı.

    Fatih Terim Galatasaray'da ipleri sıkı tutuyor!
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    • 11
    Fatih Terim Galatasarayda ipleri sıkı tutuyor!

    2 - İlk yarıda 255 kez topla oynayan G.Saray, ikinci 45'te 243'e düştü ve meşin yuvarlak rakibe bırakılacak savunmaya geçildi.

    Fatih Terim Galatasaray'da ipleri sıkı tutuyor!
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    Fatih Terim Galatasarayda ipleri sıkı tutuyor!

    3 - Birinci devre 58.15 metre ileride oynayan Aslan, ikinci yarıda 50.46 metreye kadar çekildi.

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