Fatih Terim Diagne'nin defterini dürdü! Öğrenince çıldırdı...

Instagram'da fenomen olmak istediği için bu yolu seçen Senegalli'nin aklı futbolda değil... Bu da Galatasaray yönetimince beklentilerin yüksek olduğu ve transferine harcanan para göz önüne alındığında profesyonellikten çok uzak bir durum...

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