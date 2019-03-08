Fatih Terim Diagne'nin defterini dürdü! Öğrenince çıldırdı...
Gündeme bomba gibi düştü... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi sildi! Devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer edilen golcü futbolcu hakkında çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-Kırmızılılar'da bekleneni henüz veremeyen Senegalli santrforun, teknik direktör Fatih Terim tarafından üstünün çizildiği iddia edildi. Nedeni ise sıra dışı bir olayda saklı...
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Instagram'da fenomen olmak istediği için bu yolu seçen Senegalli'nin aklı futbolda değil... Bu da Galatasaray yönetimince beklentilerin yüksek olduğu ve transferine harcanan para göz önüne alındığında profesyonellikten çok uzak bir durum...
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