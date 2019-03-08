Akıllara zarar rakam! Galatasaray'a şok Trezeguet cevabı...

Galatasaray devre arasında Diagne'yi kadrosuna katarken Trezeguet için de girişimde bulundu. Sarıkırmızılılar, Luyindama gibi zorunlu satın alma opsiyonuyla Mısırlı yıldızı kiralamaya çalıştı ancak Kasımpaşa cephesinden şok edici bir cevap geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kasımpaşa'da 1 yılda 32 gole imzasını koyan Diagne'nin performansında en büyük pay sahibi Trezeguet idi. Lacivert-beyazlılar, "30 milyon Euro isteriz'' diyerek Trezeguet için astronomik bir rakam talep etti.

OYUNCU ARABİSTAN'A GİDECEK

Mısırlı oyuncu için pazarlık bile yapamayan Galatasaray 10+3 milyon Euro'ya Diagne'yi almakla yetindi. Ndiaye, Onyekuru ve Belhanda'nın menajerliğini yapan William D'Avila, sezon sonu için Trezeguet'nin transfer hakkını aldı. Fenerbahçeli Giuliano ve Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren D'Avila, geçtiğimiz aylarda Suudi bir kadınla evlenen Trezeguet için de yakın ilişkilerini kullanacak.

Trezeguet bu sezon ligde 24 maça çıkarken, iki maçta 89 dakika, 22 karşılaşmanın ise tamamında sahada kaldı. Mısırlı oyuncu 7 gol, 6 asistle 13 gole katkı yaptı.