Akıllara zarar rakam! Galatasaray'a şok Trezeguet cevabı...
Kasımpaşa'nın 30 milyon Euro ısrarı, Diagne'nin performansına da olumsuz yansıdı. Senegalli'nin bir yılda attığı 32 golde en büyük pay Trezeguet'nindi. Galatasaray, Diagne ile birlikte Kasımpaşa'dan Mısırlı orta sahayı da istedi ama 30 milyon Euro talebi pazarlığa bile fırsat bırakmadı.
Galatasaray devre arasında Diagne'yi kadrosuna katarken Trezeguet için de girişimde bulundu. Sarıkırmızılılar, Luyindama gibi zorunlu satın alma opsiyonuyla Mısırlı yıldızı kiralamaya çalıştı ancak Kasımpaşa cephesinden şok edici bir cevap geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Kasımpaşa'da 1 yılda 32 gole imzasını koyan Diagne'nin performansında en büyük pay sahibi Trezeguet idi. Lacivert-beyazlılar, "30 milyon Euro isteriz'' diyerek Trezeguet için astronomik bir rakam talep etti.
OYUNCU ARABİSTAN'A GİDECEK
Mısırlı oyuncu için pazarlık bile yapamayan Galatasaray 10+3 milyon Euro'ya Diagne'yi almakla yetindi. Ndiaye, Onyekuru ve Belhanda'nın menajerliğini yapan William D'Avila, sezon sonu için Trezeguet'nin transfer hakkını aldı. Fenerbahçeli Giuliano ve Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren D'Avila, geçtiğimiz aylarda Suudi bir kadınla evlenen Trezeguet için de yakın ilişkilerini kullanacak.
Trezeguet bu sezon ligde 24 maça çıkarken, iki maçta 89 dakika, 22 karşılaşmanın ise tamamında sahada kaldı. Mısırlı oyuncu 7 gol, 6 asistle 13 gole katkı yaptı.
- 08.03.2019
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"Namusumla gömülürüm"
Toplam 1
Yorum
Çarşı Neco Şenol keşke Başkan olsaydı yüksek para için atıl transferler mideler dolsun diye yapılmaz ve hocanın kazandırdığı kursaklarında kalsaydı
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 12
Yorum
joker62 Biz hazırız.
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Comoli için mi yardım toplanacak?Taraftar verecek Comoli hovardaca harcayacak.Canımız feda takımımıza.
Akıllara zarar rakam! Galatasaray'a şok Trezeguet cevabı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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