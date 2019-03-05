Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi! Menajeri açıkladı - Fotomaç
05 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi! Menajeri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği istikrarsız performans ile dikkat çeken Fenerbahçe'de savunmanın bel kemiği Martin Skrtel'in sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona erecek. Tecrübeli stoperin menajeri, oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşme uzatıp uzatmayacağını açıkladı.

5 Mart 2019 Salı 21:28 Güncelleme: 05.03.2019 21:37
Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi! Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularından Martin Skrtel'in temsilcisi sözleşme yenileme konusunda önemli açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi! Menajeri açıkladı

Radyospor'un sorularını yanıtlayan Skrtel'in temsilcisi Mithat Halis'in açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi! Menajeri açıkladı

"Yeni sözleşme konusunda bir şey diyemem. Skrtel nereye gitmek isterse oraya gitsin."

Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi! Menajeri açıkladı

"Nereye gideceğini bilmiyorum. Fenerbahçe'de kalır mı kalmaz mı bakacağız."

Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi! Menajeri açıkladı

"Biliyorsunuz oyuncular böyle durumlarda canı nereye isterse gidiyorlar."

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