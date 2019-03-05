Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi! Menajeri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği istikrarsız performans ile dikkat çeken Fenerbahçe'de savunmanın bel kemiği Martin Skrtel'in sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona erecek. Tecrübeli stoperin menajeri, oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşme uzatıp uzatmayacağını açıkladı.
5 Mart 2019 Salı 21:28
Güncelleme: 05.03.2019 21:37
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Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularından Martin Skrtel'in temsilcisi sözleşme yenileme konusunda önemli açıklamalar yaptı.
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Radyospor'un sorularını yanıtlayan Skrtel'in temsilcisi Mithat Halis'in açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;
"Yeni sözleşme konusunda bir şey diyemem. Skrtel nereye gitmek isterse oraya gitsin."