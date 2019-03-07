Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferi Diagne'ye ne oldu? - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferi Diagne'ye ne oldu?

Kasımpaşa'da leblebi gibi gol atan Senegalli yıldız golcü Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transfer olduktan sonra yaşadığı suskunluk merak konusu oldu...
7 Mart 2019 Perşembe 07:44 Güncelleme: 07.03.2019 07:44
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferi Diagne'ye ne oldu?

Galatasaray'da herkesin cevap aradığı soru, "Diagne'ye ne oldu?" Portekiz'in küçük bir kasabasından İstanbul'a gelip takıma daha ilk maçtan alışan Marcao'nun aksine, İstanbul'daki evini bile değiştirmeden sadece kramponlarını alarak idman sahasını değiştiren Diagne'nin Terim'in dediği gibi 'uyum sürecinin' neden uzadığı akıllara takıldı.

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Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferi Diagne'ye ne oldu?

AVANTAJA ÇEVİREMEDİ

Aslında Diagne'nin Galatasaray'da başarılı olmasının önünü açacak önemli avantajları da var. Yıldız oyununun, henüz olumlu kullanamadığı o artılar ise şunlar:

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferi Diagne'ye ne oldu?

- Fatih Terim gibi İtalyanca biliyor, hocasıyla tercümansız da konuşabiliyor.

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Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferi Diagne'ye ne oldu?

- Diagne'nin ana dili Fransızcayı, Belhanda ve Feghouli dahil pek çok futbolcu biliyor.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferi Diagne'ye ne oldu?

- Pek çok yabancıdan daha fazla Türkçe konuşabiliyor. Türk oyuncular da temas kurabilir.

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