Galatasaray bir sürpriz daha yapar mı?

28. haftaya lider giren Başakşehir, Galatasaray mağlubiyeti ile sendelemiş ve ligi 3. sırada tamamlamıştı. Kupa da sarı-kırmızılı ekibin olmuştu. Terim, bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan liderin takılırsa yine krize gireceğini düşünüyor.
7 Mart 2019 Perşembe 07:44
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Galatasaray'ın lige havlu atmaya niyeti yok. 8 puanlık farkın kapanması zor görünse de geçen sezon elde edilen şampiyonluk sarı-kırmızılı camianın umutlarını taze tutuyor.
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Başakşehir, 28. haftaya lider girse de Galatasaray yenilgisinin ardından sendelemiş ve sezon sonunda kendisini 3. sırada bulmuştu.
Şampiyonluk kupası ise Fatih Terim önderliğinde hedefe kilitlenen Galatasaray'ın olmuştu. Cimbom bu sezon da sonuna kadar gitmenin planlarını yapıyor.