Galatasaray bir sürpriz daha yapar mı?

28. haftaya lider giren Başakşehir, Galatasaray mağlubiyeti ile sendelemiş ve ligi 3. sırada tamamlamıştı. Kupa da sarı-kırmızılı ekibin olmuştu. Terim, bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan liderin takılırsa yine krize gireceğini düşünüyor.

7 Mart 2019 Perşembe 07:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





