Galatasaray bir sürpriz daha yapar mı? - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
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Galatasaray bir sürpriz daha yapar mı?

28. haftaya lider giren Başakşehir, Galatasaray mağlubiyeti ile sendelemiş ve ligi 3. sırada tamamlamıştı. Kupa da sarı-kırmızılı ekibin olmuştu. Terim, bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan liderin takılırsa yine krize gireceğini düşünüyor.
7 Mart 2019 Perşembe 07:44
Galatasaray bir sürpriz daha yapar mı?

Galatasaray'ın lige havlu atmaya niyeti yok. 8 puanlık farkın kapanması zor görünse de geçen sezon elde edilen şampiyonluk sarı-kırmızılı camianın umutlarını taze tutuyor.

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Galatasaray bir sürpriz daha yapar mı?

Başakşehir, 28. haftaya lider girse de Galatasaray yenilgisinin ardından sendelemiş ve sezon sonunda kendisini 3. sırada bulmuştu.

Galatasaray bir sürpriz daha yapar mı?

Şampiyonluk kupası ise Fatih Terim önderliğinde hedefe kilitlenen Galatasaray'ın olmuştu. Cimbom bu sezon da sonuna kadar gitmenin planlarını yapıyor.

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Galatasaray bir sürpriz daha yapar mı?

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Kalemi kağıdı eline alan Terim, önümüzdeki 4 haftada Başakşehir'in mutlaka puan kaybedeceğine inanıyor. Özellikle de liderin, Fenerbahçe ile oynayacağı maça güveniyor.

Galatasaray bir sürpriz daha yapar mı?

Bu maçta alınacak yenilginin kendileri açısından büyük fırsat doğuracağını düşünüyor. Ayrıca Kayseri, Konya ve Beşiktaş maçlarının en az ikisinde puan kaybı bekliyor.

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