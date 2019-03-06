Fatih Terim’den kadroya neşter! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor 11’i - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Fatih Terim’den kadroya neşter! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor 11’i

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan ve oynanan futboldan memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda rotasyona gidiyor. Tecrübeli teknik adam, Pazartesi günü Antalyaspor ile oynanacak kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde şekillendirdi.
6 Mart 2019 Çarşamba 18:13 Güncelleme: 06.03.2019 18:55
Fatih Terim’den kadroya neşter! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor 11’i

BB Erzurumspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, kadroya neşteri vurma kararı aldı.

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Fatih Terim’den kadroya neşter! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor 11’i

Star'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, Erzurum'da sakat ve cezalılar yüzünden ilk 11'de sahaya çıkan Semih Kaya, Emre Taşdemir ve forvet Kostas Mitroglou'yu kenara çekecek.

Fatih Terim’den kadroya neşter! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor 11’i

Pazartesi günü Antalya ile Türk Telekom'da oynanacak karşılaşmada sağ bekte cezası biten Mariano, solda iyileşen Linnes forma giyecek. Nagatomo riske edilmeyecek. Forvet hattında ise Diagne yer alacak. Ön liberoda Donk, Selçuk, Ndiaye üçlüsünden 2'si oynayacak.

DIAGNE VE MITROGLOU, EREN'İN GERİSİNDE KALDI

Fatih Terim’den kadroya neşter! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor 11’i

İşte Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i:

Fatih Terim’den kadroya neşter! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor 11’i

Muslera

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