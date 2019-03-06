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Fatih Terim’den kadroya neşter! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor 11’i
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan ve oynanan futboldan memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda rotasyona gidiyor. Tecrübeli teknik adam, Pazartesi günü Antalyaspor ile oynanacak kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde şekillendirdi.
6 Mart 2019 Çarşamba 18:13 Güncelleme: 06.03.2019 18:55
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Pazartesi günü Antalya ile Türk Telekom'da oynanacak karşılaşmada sağ bekte cezası biten Mariano, solda iyileşen Linnes forma giyecek. Nagatomo riske edilmeyecek. Forvet hattında ise Diagne yer alacak. Ön liberoda Donk, Selçuk, Ndiaye üçlüsünden 2'si oynayacak.
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