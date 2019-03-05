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Galatasaray'da Fatih Terim son sözü söyledi: Tek yol şampiyonluk!
Başakşehir ile arasındaki fark 8 puana çıkan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim ipleri eline aldı. Beklentilerin altında kalması nedeniyle takımı eleştiren tecrübeli hoca, "Karamsarlığa yer yok. 34. haftaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" demeyi de ihmal etmedi.
5 Mart 2019 Salı 07:44
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Galatasaray, Başakşehir'in kazandığı haftada Büyükşehi Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı.
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Fark 8 puana çıkarken sezona "Hedef 22" sloganıyla başlayan ve 22. şampiyonluğu amaçlayan sarı-kırmızılılar şampiyonluk şansını zora soktu.
Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala sarı-kırmızılı takım artık lider Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.
Bu noktada Terim, oyuncularına etkisiz futbol nedeniyle tepki gösterirken Antalya maçından itibaren herkesin üzerine düşeni yapmasını istedi.
"PES ETMEYECEĞİZ"
Başakşehir'İn önünde zorlu maçlar olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Pes edecek değiliz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Zaten Galatasaray'ın tavrı da tarzı da budur. Kimse karamsarlığa kapılmasın; Galatasaray 'bitti' demeden bitmez" ifadesini kullandı.