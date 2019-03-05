Fatih Terim haklı çıktı! Diagne yatmış

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcünün ikinci devre hazırlıklarında hiç çalışmadığı ortaya çıktı. Kondisyoner Bartali birçok futbolcuyu fiziki açıdan ayağa kaldırırken, Diagne bu yönden eksik kaldı.
5 Mart 2019 Salı 12:40
Güncelleme: 05.03.2019 13:43
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Galatasaray'ın devre arasında 10 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin bir türlü beklentilere yanıt verememesi tartışmaları beraberinde getirirken, erken sorgulanmasına neden oldu.
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Süper Lig'in ilk yarısında 20 golle zirvede bulunmasına rağmen, transfer olduğu Galatasaray'da görev aldığı 6 karşılaşmada sadece penaltıdan 1 gol atabilen Senegalli forvetin devre arası kampında yattığı ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre, 27 yaşındaki futbolcunun, Kasımpaşa ile geçirdiği devre arası kampının çok verimsiz olduğu ayrıca transferindeki belirsizlikler yüzünden de sorunlar yarattığı belirlendi.
Kötü bir devre arası kampını geçirmesinin yanı sıra, 15 Ocak'taki kupa maçında kırmızı kart görerek 4 maç ceza alması da golcü futbolcunun maç eksiğini iyice ortaya çıkardı.
FATİH TERİM HAKLI ÇIKTI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk günden beri yeni transferlerin ara dönem kampına yetişmesini istiyordu. Ancak transferde ağır hareket edilmesi ve Diagne'nin geç gelmesi endişelerini haklı çıkardı.