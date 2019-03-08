Galatasaray'da Fatih Terim o iki ismin biletini kesti - Fotomaç
08 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray'da Fatih Terim o iki ismin biletini kesti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başlattığı değişim hamlesinin ikinci dalgası sezon sonu gelecek. Bu doğrultuda yönetime raporlar sunan Terim son olarak iki ismin sezon sonu takımdan gönderilmesini istedi.
8 Mart 2019 Cuma 10:31 Güncelleme: 08.03.2019 10:47
Galatasaray'da Fatih Terim o iki ismin biletini kesti

Galatasaray'da yeni sezon yapılanması erken başladı. Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim son olarak iki ismin kalemini kırdı. İşte sarı kırmızılı takımda yaşananlar...

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Galatasaray'da Fatih Terim o iki ismin biletini kesti

MARIANO ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Mariano ülkesine dönüyor!..

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Galatasaray'da Fatih Terim o iki ismin biletini kesti

2.2 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle takımdan gönderilmesi düşünülen Brezilyalı sağ bekin menajeri, Fluminense ile masaya oturdu.

Galatasaray'da Fatih Terim o iki ismin biletini kesti

Brezilya basınına da yansıyan haberlere göre Mariano, 2009-2012 yılları arasında formasını giydiği Fluminense'ye geri dönmeye çok sıcak bakıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim o iki ismin biletini kesti

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Sevilla'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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