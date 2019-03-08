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Galatasaray'da Fatih Terim o iki ismin biletini kesti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başlattığı değişim hamlesinin ikinci dalgası sezon sonu gelecek. Bu doğrultuda yönetime raporlar sunan Terim son olarak iki ismin sezon sonu takımdan gönderilmesini istedi.
8 Mart 2019 Cuma 10:31 Güncelleme: 08.03.2019 10:47
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2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Sevilla'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
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