Fenerbahçe’nin gözdesi Brahimi'ye Galatasaray kancası! Dev çalım... - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe’nin gözdesi Brahimi'ye Galatasaray kancası! Dev çalım...

Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin gözdesi Brahimi için atağa kalktı. Onyekuru ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Cezayirli yıldız için düğmeye bastı...
7 Mart 2019 Perşembe 10:16 Güncelleme: 07.03.2019 10:36
Fenerbahçe’nin gözdesi Brahimi'ye Galatasaray kancası! Dev çalım...

Yeni sezonda orta alan ve kanatlarda önemli bir revizyona gitmesi planlayan Galatasaray'dan çok flaş bir hamle geldi.

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Fenerbahçe’nin gözdesi Brahimi'ye Galatasaray kancası! Dev çalım...

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de çok ciddi bir şekilde ilgilendiği Porto'lu Yacine Brahimi için düğmeye bastı. Piyasa değeri 26 milyon Euro olan Cezayirli yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Fenerbahçe’nin gözdesi Brahimi'ye Galatasaray kancası! Dev çalım...

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör Fatih Terim haftalardır performansı eleştiri konusu olan Henry Onyekuru ile devam etmeyi düşünmüyor. Tecrübeli hoca, Nijeryalı yıldızın yerine Brahimi'yi monte etmek istiyor.

Fenerbahçe’nin gözdesi Brahimi'ye Galatasaray kancası! Dev çalım...

BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE
Önemli bir kariyeri olan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu sezon sonunda serbest kalacağı için birçok takımın iştahını kabartıyor. Sarı-Kırmızılılar yüksek bir maaş teklifiyle Brahimi'yi ikna etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’nin gözdesi Brahimi'ye Galatasaray kancası! Dev çalım...

YENİ BİR SAVAŞ KAPIDA!
Ancak yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin de Brahimi konusunda oldukça ısrarcı olacağa benziyor... Bu durum, yeni bir transfer savaşının habercisi olarak gözüküyor.

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