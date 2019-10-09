Fatih Terim ben öderim demişti! İşte Ali Koç'a ödenecek ücret...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilim sürüyor... Ali Koç'un Fatih Terim'in tazminatıyla ilgili söylemiyle başlayan gerilimde yeni gelişmeler yaşandı. Ali Koç'un sahip olduğu restaurantın Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndan kaldırılmasını isteyen Fatih Terim, gerekirse tazminatı cebinden ödeyebileceğini belirtmişti. Fesih bedeli için Ali Koç'a ödenecek ücret belli oldu...

9 Ekim 2019 Çarşamba 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





