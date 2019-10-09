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Fatih Terim ben öderim demişti! İşte Ali Koç'a ödenecek ücret...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilim sürüyor... Ali Koç'un Fatih Terim'in tazminatıyla ilgili söylemiyle başlayan gerilimde yeni gelişmeler yaşandı. Ali Koç'un sahip olduğu restaurantın Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndan kaldırılmasını isteyen Fatih Terim, gerekirse tazminatı cebinden ödeyebileceğini belirtmişti. Fesih bedeli için Ali Koç'a ödenecek ücret belli oldu...
9 Ekim 2019 Çarşamba 09:57
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Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaştı.
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Her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı.
Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.
İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk TelekomStadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı.
Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu.