GALERİ
Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hedefteki isimleri belirledi
14 Temmuz 2018 Cumartesi, 12:21:33
Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...
Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...
DENAYER
Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Jason Denayer'i kadrosunda tutmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım öncelikle Belçikalı oyuncuyu kiralamak istiyor ancak City'nin oyuncuyu kiralamak istememesi nedeniyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. City'nin yüksek bonservis istemesi halinde Galatasaray diğer alternatiflere yönelecek.
Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...
Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...
Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...
DİĞER GALERİLER