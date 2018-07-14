Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler... - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hedefteki isimleri belirledi
    14 Temmuz 2018 Cumartesi, 12:21:33
    Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...
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    Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...

    İşte Fatih Terim'in istediği beş transfer için aday listesi...

    Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...
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    Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...

    DENAYER

    Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Jason Denayer'i kadrosunda tutmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım öncelikle Belçikalı oyuncuyu kiralamak istiyor ancak City'nin oyuncuyu kiralamak istememesi nedeniyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. City'nin yüksek bonservis istemesi halinde Galatasaray diğer alternatiflere yönelecek.

    Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...
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    Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...

    ERCE KARDEŞLER

    Fatih Terim ve Abdurahim Albayrak daha önce yaptıkları açıklamalarda da bir Türk kaleci istediklerini dile getirmişti. Bu bölge için Karabükspor'dan Çağlar Akbaba ve Altınordu'dan Erce Kardeşler isimleri ön plana çıkıyor.

    Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...
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    Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...

    ÖMER TOPRAK

    Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Dortmund forması giyen Ömer Toprak için sarı-kırmızılılar nabız yoklamaya devam ediyor.

    Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...
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    Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...

    KURT ZOUMA

    Bonservisi Chelsea'de olan ve Chelsea'de düzenli forma şansı bulamadığı için geçen sezonu Stoke City'de kiralık geçiren Kurt Zouma da listenin başındaki isimler arasnda yer alıyor. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuma katmak istiyor.

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