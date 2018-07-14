Fatih Terim 5 transferi açıkladı! İşte o isimler...

ERCE KARDEŞLER

Fatih Terim ve Abdurahim Albayrak daha önce yaptıkları açıklamalarda da bir Türk kaleci istediklerini dile getirmişti. Bu bölge için Karabükspor'dan Çağlar Akbaba ve Altınordu'dan Erce Kardeşler isimleri ön plana çıkıyor.