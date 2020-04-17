Falcao'da flaş gelişme! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao için Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia geldi. Al Mowaten gazetesi, Razvan Lucescu'nun talebi üzerine Al Hilal'in Kolombiyalı yıldız ile temas kurduğunu ileri sürdü. Ayrıca Falcao ile Talisca'nın birlikte oynayacağı da yazıldı.
17 Nisan 2020 Cuma 02:40
Güncelleme: 17.04.2020 06:36
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Galatasaray'da tüm gözler bu sezonun flaş transferi Radamel Falcao'da... Yıllık 7 milyon euro'nun üzerindeki maaşında indirime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.
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Hal böyle olunca transfer iddiaları da birbirini kovalamaya devam ediyor. Yıldız oyuncuyla ilgili özellikle Arap medyasındaki haberler dikkat çekiyor.
Saudi Sport, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Romanya'da bulunan RazvanLucescu ile Al-Hilal yöneticilerinin bir tele konferans yaptığını, Rumen hocanın, BafetimbiGomis'in yerine kendisine önerilen forvetler arasında Falcao'yu çok istediğini bildirdi.
YENİ PROJE İÇİN PARAYA ACIMAYACAK
İddıanın devamı ise, Suudi Arabistan'ın Al Mowaten gazetesinden geldi. Ayrılmak istediğini birden fazla kez söyleyen Gomis'in yerine Fahd Bin Navel başkanlığındaki Al Hilal yönetiminin, Falcao ile resmi temaslara başladığını iddia etti.
Gazete aynı haberin içinde ayrıca Al-Hilal'in, Guangzhou'dan ayrılmak istediğini menajerler aracılığıyla kulübe ileten Talisca'yla da sözleşme imzalamak istediğini duyurdu.