Falcao'da flaş gelişme! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao için Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia geldi. Al Mowaten gazetesi, Razvan Lucescu'nun talebi üzerine Al Hilal'in Kolombiyalı yıldız ile temas kurduğunu ileri sürdü. Ayrıca Falcao ile Talisca'nın birlikte oynayacağı da yazıldı.