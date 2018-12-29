Falcao transferini duyurdular! İstanbulda... Transfer haberleri... - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Falcao transferini duyurdular! İstanbul'da... Transfer haberleri...

Monaco'da forma giyen dünyaca ünlü golcü yıldız Radamel Falcao, uzun bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Konuya dair gelişmeler de sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

29 Aralık 2018 Cumartesi, 17:00:56 Güncelleme: 17:24:42
Falcao transferini duyurdular! İstanbulda... Transfer haberleri...

Galatasaray transfer gündeminde hareketli dakikalar yaşanıyor... Kolombiyalı golcü Falcao'nun Galatasaray hamlesi sarı kırmızılı taraftarlarda büyük sevinç yarattı.

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Falcao transferini duyurdular! İstanbulda... Transfer haberleri...

Golcü hasreti ile adeta yanıp tutuşan Galatasaray'ın devre arası transfer bombasının Falcao olduğu konuşulurken sıcak gelişmeler peş peşe yaşandı.

Falcao transferini duyurdular! İstanbulda... Transfer haberleri...

Falcao ilk olarak Instagram'dan Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladığı andan bir fotoğrafı beğendi.

Falcao transferini duyurdular! İstanbulda... Transfer haberleri...

Fernando Reges'in Instagram'da yaptığı Galatasaray paylaşımını beğenmesinin ardından yine Instagram'da Fernando'nun bir başka fotoğrafını da beğendi. Fernando ve Falcao, 2009-2012 yılları arasında Porto'da birlikte forma giymişlerdi.

Falcao transferini duyurdular! İstanbulda... Transfer haberleri...

Sosyal medyada dolaşan bir başka paylaşım ise transferin bittiğine yorumlandı. Söz konusu o paylaşımda da Falcao'nun İstanbul'da olduğu etiketiyle paylaşıldı.

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