Falcao için transfer sözleri ve sakatlık açıklaması!
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Kolombiyalı golcü için sakatlık açıklaması gelirken flaş bir transfer iddiası geldi.
1 Aralık 2019 Pazar 23:45
Güncelleme: 01.12.2019 23:48
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Galatasaray'da Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılar yaz transfer sezonunda Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmış ve büyük bir sükse yaratmıştı.
Ancak şu ana kadarki performansı ile hayal kırıklığı yaratan RadamelFalcao, uzun süredir takımdan ayrı kaldı.
Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndekiPSG karşılaşmasında forma giyen deneyimli futbolcu 1 Ekim'den bu yana hiçbir resmi maçta forma giymedi.
Tedavisine İspanya'da özel doktorlar eşliğinde bir süre devam eden RadamelFalcao, İstanbul'a gelmişti.