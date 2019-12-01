Falcao için transfer sözleri ve sakatlık açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Falcao için transfer sözleri ve sakatlık açıklaması!

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Kolombiyalı golcü için sakatlık açıklaması gelirken flaş bir transfer iddiası geldi.
1 Aralık 2019 Pazar 23:45 Güncelleme: 01.12.2019 23:48
Falcao için transfer sözleri ve sakatlık açıklaması!

Galatasaray'da Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Falcao için transfer sözleri ve sakatlık açıklaması!

Sarı-kırmızılılar yaz transfer sezonunda Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmış ve büyük bir sükse yaratmıştı.

Falcao için transfer sözleri ve sakatlık açıklaması!

Ancak şu ana kadarki performansı ile hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao, uzun süredir takımdan ayrı kaldı.

Falcao için transfer sözleri ve sakatlık açıklaması!

Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG karşılaşmasında forma giyen deneyimli futbolcu 1 Ekim'den bu yana hiçbir resmi maçta forma giymedi.

Falcao için transfer sözleri ve sakatlık açıklaması!

Tedavisine İspanya'da özel doktorlar eşliğinde bir süre devam eden Radamel Falcao, İstanbul'a gelmişti.

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