Falcao için transfer sözleri ve sakatlık açıklaması!

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Kolombiyalı golcü için sakatlık açıklaması gelirken flaş bir transfer iddiası geldi.

1 Aralık 2019 Pazar 23:45 Güncelleme: 01.12.2019 23:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





