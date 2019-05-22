Everton'dan Onyekuru için kapıları kapatan açıklama

Silva açıklamasında, "Henüz Onyekuru için bir karar vermedim. Şu anda kadromuzda Onyekuru'nun bölgesinde görev yapabilen 4 oyuncu var. Richarlison, Lookman, Bernard ve Theo... Ayrıca Onyekuru'nun çalışma izniyle ilgili de sorun sürüyor" yorumunda bulundu.