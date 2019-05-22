Everton'dan Onyekuru için kapıları kapatan açıklama - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Everton'dan Onyekuru için kapıları kapatan açıklama

Galatasaray'da gösterdiği üstün performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Henry Onyekuru'nun geleceği merak konusu. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a dönmesi gündeme gelen Onyekuru için açıklama geldi. İşte detaylar...
22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:41
Everton'dan Onyekuru için kapıları kapatan açıklama

Galatasaray, Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu elinde tutmak istiyor.

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Everton'dan Onyekuru için kapıları kapatan açıklama

Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı kanat oyuncusunu kiralık veya bonservisiyle yeniden kadroya dahil etmeyi hedeflerken, İngiltere'den bir açıklama geldi.

Everton'dan Onyekuru için kapıları kapatan açıklama

Everton Teknik Direktörü Marco Silva, Onyekuru'nun durumu hakkında konuştu.

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Everton'dan Onyekuru için kapıları kapatan açıklama

Silva açıklamasında, "Henüz Onyekuru için bir karar vermedim. Şu anda kadromuzda Onyekuru'nun bölgesinde görev yapabilen 4 oyuncu var. Richarlison, Lookman, Bernard ve Theo... Ayrıca Onyekuru'nun çalışma izniyle ilgili de sorun sürüyor" yorumunda bulundu.

Everton'dan Onyekuru için kapıları kapatan açıklama

FATİH TERİM TALEPTE BULUNDU

Bu açıklama Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendirdi. Galatasaray, oyuncuyu kiralık veya bonservisiyle birlikte kadroya dahil etmek istiyor.

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