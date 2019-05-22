Everton'dan Onyekuru için kapıları kapatan açıklama
Galatasaray'da gösterdiği üstün performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Henry Onyekuru'nun geleceği merak konusu. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a dönmesi gündeme gelen Onyekuru için açıklama geldi. İşte detaylar...
22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu elinde tutmak istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı kanat oyuncusunu kiralık veya bonservisiyle yeniden kadroya dahil etmeyi hedeflerken, İngiltere'den bir açıklama geldi.
Everton Teknik Direktörü Marco Silva, Onyekuru'nun durumu hakkında konuştu.
Silva açıklamasında, "Henüz Onyekuru için bir karar vermedim. Şu anda kadromuzda Onyekuru'nun bölgesinde görev yapabilen 4 oyuncu var. Richarlison, Lookman, Bernard ve Theo... Ayrıca Onyekuru'nun çalışma izniyle ilgili de sorun sürüyor" yorumunda bulundu.
FATİH TERİM TALEPTE BULUNDU
Bu açıklama Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendirdi. Galatasaray, oyuncuyu kiralık veya bonservisiyle birlikte kadroya dahil etmek istiyor.