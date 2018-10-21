Eski Galatasaraylı kaleciden Fenerbahçe itirafı!
"Kariyerimin ilk yıllarıydı. Galatasaray'a imza atmıştım. İstanbul hakkında pek bir bilgim yoktu, Galatasaray hakkında doğru düzgün bilgilerim yoktu. Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Eğer bu derbide oynadıysanız, o ortama rağmen ayakta kalabilip futbol oynadıysanız, dünyanın herhangi bir yerinde hayatta kalabilirsiniz."
"GALATASARAY'A İLK GELDİĞİM HAFTAYDI..."
"Galatasaray'da ilk haftamdı. Soyunma odasına gittim ve oturdum. O dönemler Türkiye'de bir takımda en fazla 3 yabancı bulunabiliyordu. Bir tane yerli oyuncu yanıma geldi, elini omzuma koydu ve az olan İngilizcesi ile bana, "Şuradakini görüyor musun, o benim en yakın arkadaşım." dedi. Oradaki kaleciydi. Sonra, "Burada istenmiyorsun, burada sana ihtiyaç yok!" dedi ve yanımdan kalktı. Bana böyle hoş geldin denmişti."