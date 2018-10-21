Eski Galatasaraylı kaleciden Fenerbahçe itirafı! - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Eski Galatasaraylı kaleciden Fenerbahçe itirafı!

    Amerikan futbol efsanesi Brad Friedel, Galatasaray'da yaşadığı ilginç anıları anlattı
    21 Ekim 2018 Pazar, 20:10:19 Güncelleme: 20:12:01
    Eski Galatasaraylı kaleciden Fenerbahçe itirafı!

    Galatasaray'da 1995/96 sezonunda forma giyen Amerikalı kaleci Brad Friedel, ABD Futbol Efsaneleri arasına girmesinin ardından Türkiye'deki anılarıyla ilgili de konuştu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Eski Galatasaraylı kaleciden Fenerbahçe itirafı!

    İşte Brad Friedel'ın dikkat çeken sözleri:

    Eski Galatasaraylı kaleciden Fenerbahçe itirafı!

    "Kariyerimin ilk yıllarıydı. Galatasaray'a imza atmıştım. İstanbul hakkında pek bir bilgim yoktu, Galatasaray hakkında doğru düzgün bilgilerim yoktu. Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Eğer bu derbide oynadıysanız, o ortama rağmen ayakta kalabilip futbol oynadıysanız, dünyanın herhangi bir yerinde hayatta kalabilirsiniz."

    Eski Galatasaraylı kaleciden Fenerbahçe itirafı!

    "GALATASARAY'A İLK GELDİĞİM HAFTAYDI..."

    "Galatasaray'da ilk haftamdı. Soyunma odasına gittim ve oturdum. O dönemler Türkiye'de bir takımda en fazla 3 yabancı bulunabiliyordu. Bir tane yerli oyuncu yanıma geldi, elini omzuma koydu ve az olan İngilizcesi ile bana, "Şuradakini görüyor musun, o benim en yakın arkadaşım." dedi. Oradaki kaleciydi. Sonra, "Burada istenmiyorsun, burada sana ihtiyaç yok!" dedi ve yanımdan kalktı. Bana böyle hoş geldin denmişti."

    Eski Galatasaraylı kaleciden Fenerbahçe itirafı!

    O SEZON GALATASARAY KADROSUNDAKİ KALECİLER

    1995 yılında Galatasaray'a transfer olan Brad Friedel, 1 Türkiye Kupası başarısı yaşadı. Friedel'ın Galatasaray'da oynadığı dönemde kadroda yerli olarak Hayrettin Demirbaş, Nezih Boloğlu, Volkan Kilimci yer alıyordu.

    Eski Galatasaraylı kaleciden Fenerbahçe itirafı!
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