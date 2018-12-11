Eren Derdiyoka şok tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi D Gurubu 6. maçında Galatasaray ile Porto karşıya geldi. Karşılaşmanın 13. dakikasında Eren Derdiyok'un kaçıdığı gol pozisyonuna taraftarlar adeta çıldırdı ve sosyal medyadan tepki gösterdi.
İşte o tepkiler...
11 Aralık 2018 Salı, 21:56:33
Güncelleme: 22:54:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Eren Derdiyok, Lewandowski olarak başladığı Galatasaray kariyerini Emenike olarak sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şurada kalas olsa çarpar gol olur. Eren Derdiyok olunca hemen dışarı gidiyor, sonra hemen dönüp kalemize gol oluyor.
Bunun yerine altyapıdan biri oynasa bunu yaptığı neyi yapamaz ki...
Eren Derdiyok o kadar kötü topçu ki yerine odun koy çarpıp gol olur.