Eren Derdiyoka şok tepki - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Eren Derdiyok'a şok tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi D Gurubu 6. maçında Galatasaray ile Porto karşıya geldi. Karşılaşmanın 13. dakikasında Eren Derdiyok'un kaçıdığı gol pozisyonuna taraftarlar adeta çıldırdı ve sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte o tepkiler...

11 Aralık 2018 Salı, 21:56:33 Güncelleme: 22:54:19
Eren Derdiyoka şok tepki

Eren Derdiyok, Lewandowski olarak başladığı Galatasaray kariyerini Emenike olarak sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eren Derdiyoka şok tepki

Şurada kalas olsa çarpar gol olur. Eren Derdiyok olunca hemen dışarı gidiyor, sonra hemen dönüp kalemize gol oluyor.

Eren Derdiyoka şok tepki

Bunun yerine altyapıdan biri oynasa bunu yaptığı neyi yapamaz ki...

Eren Derdiyoka şok tepki

Eren Derdiyok o kadar kötü topçu ki yerine odun koy çarpıp gol olur.

Eren Derdiyoka şok tepki

Eren'in kaçırdıklarından dizi filmi yapılır.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN