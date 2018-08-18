Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu - Galeri - Fotomaç
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Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Emre Akbaba'nın sözleşme detayları belli oldu.
18 Ağustos 2018 Cumartesi, 19:06:41
Güncelleme: 19:11:43
Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ve sözleşme imzalaması beklenen yeni transferi Emre Akbaba'nın mukavele şartlarında da büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
Transferin son saatlerinde Fenerbahçe, Emre Akbaba için yıllık 2 milyon avro üzerinde bir garanti ücret teklifinde bulundu.
Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirterek bu teklifi reddeden başarılı oyuncu, sarı-kırmızılılara neredeyse bu ücretin 1 milyon euro aşağısına "evet" dedi.
Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Emre Akbaba'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor.
Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
Ancak bu maddenin son anda kontrata eklenip eklenmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.
(Sabah)
Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu