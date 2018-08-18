Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu

    Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Emre Akbaba'nın sözleşme detayları belli oldu.
    18 Ağustos 2018 Cumartesi, 19:06:41 Güncelleme: 19:11:43
    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
    • 1
    • 7
    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu

    Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ve sözleşme imzalaması beklenen yeni transferi Emre Akbaba'nın mukavele şartlarında da büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
    • 2
    • 7
    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu

    Transferin son saatlerinde Fenerbahçe, Emre Akbaba için yıllık 2 milyon avro üzerinde bir garanti ücret teklifinde bulundu.

    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
    • 3
    • 7
    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu

    Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirterek bu teklifi reddeden başarılı oyuncu, sarı-kırmızılılara neredeyse bu ücretin 1 milyon euro aşağısına "evet" dedi.

    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
    • 4
    • 7
    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu

    Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Emre Akbaba'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor.

    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
    • 5
    • 7
    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu

    Ancak bu maddenin son anda kontrata eklenip eklenmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

    (Sabah)

    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
    • 6
    • 7
    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
    • 7
    • 7
    Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN