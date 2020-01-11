Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor! Galatasaray...

Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor! Galatasaray...

Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin uzağında tamamlayan Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı flaş transferlerden istediği verimi alamamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim ocak ayı transfer döneminde maliyeti düşük ancak takıma katkı sağlayacak isimlerin peşine düştü. Bu doğrultuda Saracchi, Onyekuru ve Sekidika gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda kadrosuna bedelsiz katmayı planladığı dünyaca ünlü golcü için de çalışmalarına şimdiden başladı. İşte taraftarları heyecanlandıracak o transferin detayları...

11 Ocak 2020 Cumartesi 12:44
Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor! Galatasaray...

Ülkemizi temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'de de istediği oyunu sahaya yansıtamayan ve istikrarsız bir grafik sergileyen Cimbom 17 haftada topladığı 27 puanla kendisine 7. sırada yer bularak zirvenin 10 puan gerisine düştü.

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Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve aynı başarıyı yeni sezonda da tekrarlamak isteyen Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmedi.

Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor! Galatasaray...

Sezonun ikinci yarısında gidişatı tersine çevirerek 23. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen ve bu doğrultuda ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika ile resmi sözleşme imzaladı. Ocak ayında stoper ve orta saha bölgelerine yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmeyi planlayan Cimbom, iç transferde de radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor! Galatasaray...

Teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantılarında sürekli ocak ayını işaret etmesi sonrası takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşti. Cimbom, sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Babel'i Ajax'a kiraladı. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'dan ayrılarak yeni kulübüyle sözleşme imzalamak üzere Hollanda'ya gitti.

Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor! Galatasaray...

Hollandalı oyuncuyla birlikte birkaç ismi daha takımdan göndermeyi planlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda düşünmediği isimleri belirledi. Nagatomo, Mariano, Nzonzi, Emre Mor gönderilecekler listesinde yer alırken, Belhanda ve Seri'nin durumları ise belirsizliğini koruyor.

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