Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor! Galatasaray...
Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin uzağında tamamlayan Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı flaş transferlerden istediği verimi alamamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim ocak ayı transfer döneminde maliyeti düşük ancak takıma katkı sağlayacak isimlerin peşine düştü. Bu doğrultuda Saracchi, Onyekuru ve Sekidika gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda kadrosuna bedelsiz katmayı planladığı dünyaca ünlü golcü için de çalışmalarına şimdiden başladı. İşte taraftarları heyecanlandıracak o transferin detayları...
Ülkemizi temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'de de istediği oyunu sahaya yansıtamayan ve istikrarsız bir grafik sergileyen Cimbom 17 haftada topladığı 27 puanla kendisine 7. sırada yer bularak zirvenin 10 puan gerisine düştü.
Sezonun ikinci yarısında gidişatı tersine çevirerek 23. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen ve bu doğrultuda ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika ile resmi sözleşme imzaladı. Ocak ayında stoper ve orta saha bölgelerine yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmeyi planlayan Cimbom, iç transferde de radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantılarında sürekli ocak ayını işaret etmesi sonrası takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşti. Cimbom, sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Babel'i Ajax'a kiraladı. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'dan ayrılarak yeni kulübüyle sözleşme imzalamak üzere Hollanda'ya gitti.