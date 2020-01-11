Ülkemizi temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'de de istediği oyunu sahaya yansıtamayan ve istikrarsız bir grafik sergileyen Cimbom 17 haftada topladığı 27 puanla kendisine 7. sırada yer bularak zirvenin 10 puan gerisine düştü.