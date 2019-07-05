Diretme Monchi!

FİYATINI ARTIRMAK İSTİYOR

Aslan'ın 5 milyon euro'ya bonservisini almak istediği Arjantinli için Monchi'nin 9 milyon euro fiyat biçtiği kaydedildi. Bu nedenle pazarlığı kızıştırmak ve fiyatı artırmak için Monchi'nin böyle açıklamalar yaptığı ifade edildi.