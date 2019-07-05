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05 Temmuz 2019, Cuma
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Diretme Monchi!

Galatasaray'ın Ever Banega transferi çıkmaza girdi. İspanyol ekibi Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, "Onu bırakmaya niyetimiz yok. Ne olacağını göreceğiz" dedi. Arjantinli yarın kulüple özel olarak görüşecek. Bu görüşme transferin akıbetini belirleyecek. İşte pazarlıklarda son durum...
5 Temmuz 2019 Cuma 07:57
Diretme Monchi!

Galatasaray'da arapsaçına dönen Ever Banega transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Arjantinli orta sahayı göndermek istemediklerini kesin bir dille ifade etti.

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Diretme Monchi!

Cimbom'un el sıkıştığı 31 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmak istediği belirtilirken, İspanyol yönetici Monchi durumun tam tersi olduğunu kaydetti.

Diretme Monchi!

Oyuncuyu ikna ettiğini söyleyen Monchi, "Banega takımın önemli bir parçası. Onun yeni projemize ikna ve motive olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.

Diretme Monchi!

FİYATINI ARTIRMAK İSTİYOR
Aslan'ın 5 milyon euro'ya bonservisini almak istediği Arjantinli için Monchi'nin 9 milyon euro fiyat biçtiği kaydedildi. Bu nedenle pazarlığı kızıştırmak ve fiyatı artırmak için Monchi'nin böyle açıklamalar yaptığı ifade edildi.

Diretme Monchi!

Galatasaray cephesinin oyuncunun menajerinden söz aldığı belirtilirken, Banega'nın yeni bir maceraya yelken açmaya hazır olduğu biliniyor.

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