Diretme Monchi!

Galatasaray'ın Ever Banega transferi çıkmaza girdi. İspanyol ekibi Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, "Onu bırakmaya niyetimiz yok. Ne olacağını göreceğiz" dedi. Arjantinli yarın kulüple özel olarak görüşecek. Bu görüşme transferin akıbetini belirleyecek. İşte pazarlıklarda son durum...
5 Temmuz 2019 Cuma 07:57
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Galatasaray'daarapsaçına dönen EverBanega transferindeflaş bir gelişme yaşandı. SevillaSportif Direktörü Monchi,Arjantinli orta sahayı göndermekistemediklerini kesinbir dille ifade etti.
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Cimbom'unel sıkıştığı 31 yaşındaki yıldızıntakımdan ayrılmak istediğibelirtilirken, İspanyol yöneticiMonchi durumun tam tersiolduğunu kaydetti.
Oyuncuyuikna ettiğini söyleyen Monchi,"Banega takımın önemli birparçası. Onun yeni projemizeikna ve motive olduğunu gördüm"şeklinde konuştu.
FİYATINI ARTIRMAK İSTİYOR Aslan'ın 5 milyon euro'ya bonservisini almak istediği Arjantinli için Monchi'nin 9 milyon euro fiyat biçtiği kaydedildi. Bu nedenle pazarlığı kızıştırmak ve fiyatı artırmak için Monchi'nin böyle açıklamalar yaptığı ifade edildi.
Galatasaray cephesinin oyuncunun menajerinden söz aldığı belirtilirken, Banega'nın yeni bir maceraya yelken açmaya hazır olduğu biliniyor.