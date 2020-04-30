Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Transferde kazan kaynıyor... Corona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha kapışıyor. Geçen sezon Emre Akbaba, bu sezon ise Vedat Muriç için kapışan ezeli rakipler şimdi de Emre Kılınç ve Mert Hakan için karşı karşıya... İki yıldızla prensipte anlaşan Cimbom kendinden emin… Fener ise daha yüksek maaş teklif ederek yılın çalımını atmak istiyor. İşte dev derbinin 3. raundu ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe flaş transfer gelişmeleri...
30 Nisan 2020 Perşembe 11:09
Güncelleme: 30.04.2020 11:14
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Corona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren ve salgın sonrası kadro planlamasında rakiplerine fark atmak isteyen iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya.
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Takvim'in haberine göre; Son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında klasik haline gelen transfer savaşında 3. raunt başladı. Geçen sezon Emre Akbaba için yapılan kapışmayı Cimbom, bu sezonki Vedat Muriç savaşını ise Kanarya kazanmıştı. Ezeli rakipler bu kez Mert Hakan ve Emre Kılınç için karşı karşıya.
İNDİRİM TALEBİ SIKINTI YARATIYOR Ocak ayında iki yıldızla prensipte anlaşan Galatasaray kendinden emin. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızın daha önce 'evet' dediği maaşta indirime gitmek istemesi sıkıntı yaratıyor.
KANARYA'NIN KOZU YÜKSEK MAAŞ Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ise Mert Hakan ve Emre'yi yüksek maaş teklifiyle ikna etmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler böylece yılın çalımını atmak istiyor.
HİÇBİR HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK Galatasaray iki oyuncuyla el sıkışsa da yapılan ön anlaşmanın hiçbir hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Fener bu nedenle transferi bitirebilmek için bütün şartlarını seferber etmiş durumda.
SELÇUK: 8 NUMARA SANA EMANET! Sezon sonu futbolu bırakmaya hazırlanan Selçuk İnan'ın Mert Hakan'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli yıldızın, Galatasaray'ın ön anlaşma yaptığı Mert Hakan'a "Yeni sezonda 8 numaram sana emanet. Ben bu formayla çok büyük başarılara imza attım. Senin daha önemli başarılar yaşayacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.
LİGDE BU SEZONUNUN EN İYİLERİNDEN BİRİ Sezonun flaş takımı Sivasspor'un orta alandaki yıldızı olan Mert Hakan Yandaş ortaya koyduğu müthiş istatistiklerle Süper Lig'in en önemli isimleri arasında yer almayı başardı.