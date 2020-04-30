Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Transferde kazan kaynıyor... Corona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha kapışıyor. Geçen sezon Emre Akbaba, bu sezon ise Vedat Muriç için kapışan ezeli rakipler şimdi de Emre Kılınç ve Mert Hakan için karşı karşıya... İki yıldızla prensipte anlaşan Cimbom kendinden emin… Fener ise daha yüksek maaş teklif ederek yılın çalımını atmak istiyor. İşte dev derbinin 3. raundu ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe flaş transfer gelişmeleri...
30 Nisan 2020 Perşembe 11:09 Güncelleme: 30.04.2020 11:14
Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Corona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren ve salgın sonrası kadro planlamasında rakiplerine fark atmak isteyen iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya.

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Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Takvim'in haberine göre; Son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında klasik haline gelen transfer savaşında 3. raunt başladı. Geçen sezon Emre Akbaba için yapılan kapışmayı Cimbom, bu sezonki Vedat Muriç savaşını ise Kanarya kazanmıştı. Ezeli rakipler bu kez Mert Hakan ve Emre Kılınç için karşı karşıya.

Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe...

İNDİRİM TALEBİ SIKINTI YARATIYOR
Ocak ayında iki yıldızla prensipte anlaşan Galatasaray kendinden emin. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızın daha önce 'evet' dediği maaşta indirime gitmek istemesi sıkıntı yaratıyor.

Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe...

KANARYA'NIN KOZU YÜKSEK MAAŞ
Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ise Mert Hakan ve Emre'yi yüksek maaş teklifiyle ikna etmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler böylece yılın çalımını atmak istiyor.

Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe...

HİÇBİR HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK
Galatasaray iki oyuncuyla el sıkışsa da yapılan ön anlaşmanın hiçbir hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Fener bu nedenle transferi bitirebilmek için bütün şartlarını seferber etmiş durumda.

Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe...

SELÇUK: 8 NUMARA SANA EMANET!
Sezon sonu futbolu bırakmaya hazırlanan Selçuk İnan'ın Mert Hakan'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli yıldızın, Galatasaray'ın ön anlaşma yaptığı Mert Hakan'a "Yeni sezonda 8 numaram sana emanet. Ben bu formayla çok büyük başarılara imza attım. Senin daha önemli başarılar yaşayacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.

Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe...

LİGDE BU SEZONUNUN EN İYİLERİNDEN BİRİ
Sezonun flaş takımı Sivasspor'un orta alandaki yıldızı olan Mert Hakan Yandaş ortaya koyduğu müthiş istatistiklerle Süper Lig'in en önemli isimleri arasında yer almayı başardı.

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