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Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Transferde kazan kaynıyor... Corona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha kapışıyor. Geçen sezon Emre Akbaba, bu sezon ise Vedat Muriç için kapışan ezeli rakipler şimdi de Emre Kılınç ve Mert Hakan için karşı karşıya... İki yıldızla prensipte anlaşan Cimbom kendinden emin… Fener ise daha yüksek maaş teklif ederek yılın çalımını atmak istiyor. İşte dev derbinin 3. raundu ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe flaş transfer gelişmeleri...

30 Nisan 2020 Perşembe 11:09 Güncelleme: 30.04.2020 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





