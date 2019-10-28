Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Vodafone Park'ta oynanan 1-0 biten karşılaşma sonrası teknik direktör Fatih Terim günün en kızgın isimlerindendi... Adeta ateş püsküren Terim'in, "Bazılarına son şanslarını verdik. Ocak'a kadar tabi bizimle olacaklar. Ama artık bizim istediklerimizi yapan isimlere daha fazla şans vereceğiz." sözleri öfkesinin adeta kanıtıydı... Galatasaraylı bir oyuncunun da maç sonu açıklaması olay oldu... İşte Galatasaray adına Beşiktaş maçından ayrıntılar ve tercüman detayı...