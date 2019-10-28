Derbi sonu skandal! 'Utanıyorum' deyince... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Derbi sonu skandal! 'Utanıyorum' deyince...

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Vodafone Park'ta oynanan 1-0 biten karşılaşma sonrası teknik direktör Fatih Terim günün en kızgın isimlerindendi... Adeta ateş püsküren Terim'in, "Bazılarına son şanslarını verdik. Ocak'a kadar tabi bizimle olacaklar. Ama artık bizim istediklerimizi yapan isimlere daha fazla şans vereceğiz." sözleri öfkesinin adeta kanıtıydı... Galatasaraylı bir oyuncunun da maç sonu açıklaması olay oldu... İşte Galatasaray adına Beşiktaş maçından ayrıntılar ve tercüman detayı...

28 Ekim 2019 Pazartesi 09:51 Güncelleme: 28.10.2019 10:03
Derbi sonu skandal! 'Utanıyorum' deyince...

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

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Derbi sonu skandal! 'Utanıyorum' deyince...

Son deplasman derbisini 4 Ocak 2015'te kazanan Galatasaray, hasreti yine bitiremedi ve Beşiktaş'a kaybetti. Cim Bom'da kötü seri 10 maça yükseldi.

Derbi sonu skandal! 'Utanıyorum' deyince...

Sarı-Kırmızılılar Beşiktaş karşısında rakip kaleye sadece 2 isabetli şut çekti.

Derbi sonu skandal! 'Utanıyorum' deyince...

Umut Nayir'in golüyle yıkılan Galatasaray, ligde 9 hafta sonunda sadece 3 galibiyet elde edebildi.

Derbi sonu skandal! 'Utanıyorum' deyince...

İşin dikkat çeken yanı, Cim Bom kritik karşılaşmalarda tam anlamıyla dökülüyor.

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