Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...

Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda corona virüsüne yakalanan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'den müjdeli haberler gelmiş ve iki isim de tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilmişlerdi. Son dakika haberine göre yaklaşık iki gün önce hastaneden ayrılan Albayrak, corona virüsüne yakalandığı süreci ve yaşadıklarını bir bir anlattı. İşte detaylar...
2 Nisan 2020 Perşembe 10:36 Güncelleme: 02.04.2020 10:59
Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...

Eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak ile birlikte corona virüsü testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastalık sürecinde yaşadıklarıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

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Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...

Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'e konuşan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...

ATEŞ, ÖKSÜRÜK, HALSİZLİK VARDI

Ateş, öksürük, halsizlik vardı. Yani grip ya da soğuk algınlığı geçirdiğiniz zaman yaşadığınız şeyler. Şikayetlerim devam edince doktoruma başvurdum. Hastaneye gittim tetkikler yapıldı.

Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...

ELBETTE SIKINTILARIM OLDU

Koronavirüs testimin pozitif çıkmasıyla da iki hafta süren bir hastane süreci yaşadım. Elbette sıkıntılarım oldu. Fakat çok iyi bir sağlık heyeti tarafından tedavime başlandı. Önce ateşim sonra öksürüğüm git gide azaldı.

Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...

MORALİNİZİN İYİ OLMASI ÖNEMLİ

Burada önemli olan insanın psikolojisi. Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim.

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