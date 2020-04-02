Haberler Galeri Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...

Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda corona virüsüne yakalanan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'den müjdeli haberler gelmiş ve iki isim de tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilmişlerdi. Son dakika haberine göre yaklaşık iki gün önce hastaneden ayrılan Albayrak, corona virüsüne yakalandığı süreci ve yaşadıklarını bir bir anlattı. İşte detaylar...

2 Nisan 2020 Perşembe 10:36 Güncelleme: 02.04.2020 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





