Cimbom, Origi için bastırıyor - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Cimbom, Origi için bastırıyor
Belçikalı golcüye göz koyan Galatasaray, Liverpool ile görüşmeleri sıklaştırdı.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 22:43:02
Güncelleme: 22:44:11
Galatasaray devre arasında Divock Origi'yi kadrosuna katmak isterken hem oyuncu hem de Liverpool ile görüşmeler devam ediyor. Hedef Belçikalı golcüyü kiralamak...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak bu operasyon sırasında yönetim, ilişkilerin sıkıntılı olduğu UEFA'yı kızdırmak istemiyor. Bu yüzden de Liverpool'a, Origi için "Bize bedava kiralayın" teklifi yapıldı.
Önce 1.5 yıl, sonra da 6 aylık olarak teklif yenilendi. Görüşmeleri kilitleyen ise Origi'nin vergisi...
Zaten İngiltere'de kiralık transferler bu şekilde bitiriliyor. Liverpool da Origi için Galatasaray'dan bunu beklerken pazarlıklar sürüyor.
OPSİYON ALINACAK
Liverpool'un yeni sezonda takımda düşünmediği ve 2020 yılına kadar anlaşması bulunan Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservis opsiyonu ile kiralanması gündemde...