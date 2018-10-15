Cimbom, Origi için bastırıyor - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Cimbom, Origi için bastırıyor

    Belçikalı golcüye göz koyan Galatasaray, Liverpool ile görüşmeleri sıklaştırdı.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 22:43:02 Güncelleme: 22:44:11
    Cimbom, Origi için bastırıyor

    Galatasaray devre arasında Divock Origi'yi kadrosuna katmak isterken hem oyuncu hem de Liverpool ile görüşmeler devam ediyor. Hedef Belçikalı golcüyü kiralamak...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cimbom, Origi için bastırıyor

    Ancak bu operasyon sırasında yönetim, ilişkilerin sıkıntılı olduğu UEFA'yı kızdırmak istemiyor. Bu yüzden de Liverpool'a, Origi için "Bize bedava kiralayın" teklifi yapıldı.

    Cimbom, Origi için bastırıyor

    Önce 1.5 yıl, sonra da 6 aylık olarak teklif yenilendi. Görüşmeleri kilitleyen ise Origi'nin vergisi...

    Cimbom, Origi için bastırıyor

    Zaten İngiltere'de kiralık transferler bu şekilde bitiriliyor. Liverpool da Origi için Galatasaray'dan bunu beklerken pazarlıklar sürüyor.

    Cimbom, Origi için bastırıyor

    OPSİYON ALINACAK
    Liverpool'un yeni sezonda takımda düşünmediği ve 2020 yılına kadar anlaşması bulunan Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservis opsiyonu ile kiralanması gündemde...

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