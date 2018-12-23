Cimbom Alan Carvalho için pusuya yattı! - Galeri - Fotomaç
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Cimbom Alan Carvalho için pusuya yattı!

G.Saray, aradığı golcüyü Çin'de buldu. Guangzahou'nun Suarez'i transfer etmesi halinde sarı-kırmızılılar da Alan'ı kadrosuna katacak.
23 Aralık 2018 Pazar, 23:58:11 Güncelleme: 07:55:47
Cimbom Alan Carvalho için pusuya yattı!

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü katmayı hedefleyen Aslan, pusuya yattı.

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Cimbom Alan Carvalho için pusuya yattı!

Sarı-kırmızılılar, Çin ekibi Guangzahou'nun Barcelona'nın yıldızı Luis Suarez'i kadrosuna katması için geri sayıma geçti.

Cimbom Alan Carvalho için pusuya yattı!

Uruguaylı yıldızın transferinde astronomik bir bütçe ayırdığı iddia edilen Çin ekibi, bu transferi gerçekleştirmesi halinde takımın diğer golcüsü Alan ile yollarını ayıracak.

Cimbom Alan Carvalho için pusuya yattı!

Brezilyalı forveti renklerine bağlamayı hedefleyen Galatasaray da, Suarez'in Çin'e gitmesi halinde 29 yaşındaki sambacı için düğmeye basacak.

Cimbom Alan Carvalho için pusuya yattı!

Bu arada Luiz Suarez'in menajerinin Noel'den sonra Çin ekibiyle masaya oturacağı iddia edildi.

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