Bursaspor - Galatasaray maçının ardından - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
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Bursaspor - Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u 3-2 mağlup etti. Bursaspor - Galatasaray maçının ardından her iki teknik heyet ve futbolcuların açıklamalarını sizin için derledik.

17 Mart 2019 Pazar 22:27 Güncelleme: 17.03.2019 22:33
Bursaspor - Galatasaray maçının ardından

BURSASPOR CEPHESİ

Bursaspor Başkanı Ali Ay, maç sonunda hakem kararlarına isyan ederek, "Artık yeter. VAR yüzünden 10-12 puan kaybettik" dedi.

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Bursaspor - Galatasaray maçının ardından

Yeşil-beyazlı takımın başkanı Ali Ay, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ay, "2-0'dan 3-2 maçı kazandık. Şimdiye kadar hakemler hakkında hiç konuşmadım. Artık, yeter. VAR yüzünden yaklaşık 10-12 puan kaybettik. Bu akşam hakem ince ince doğradı. Aynı pozisyonu biz yapsaydık, penaltıyı verirler miydi? Hakikaten bıktık, çocukların emeğine yazık. Emre Taşdemir'i hemen değiştirdiler. Aslında ikinci sarı kartı görmesi lazımdı. Üzülüyoruz, üzüntülüyüz. Bu akşam herkes seyredecek. Penaltı, penaltı mı?" şeklinde konuştu.

Bursaspor - Galatasaray maçının ardından

SAMET AYBABA'NIN AÇIKLAMALARI

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçın hakemine yüklendi. Aybaba, "Hakem maçı bizden aldı, Galatasaray'a verdi" dedi.

Bursaspor - Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Oyun planladığımız şekilde başladı. 45+2. dakikaya kadar da öyle gitti. Oyun içinde planlamadığınız bazı şeyler de oluyor. Hakemin oyunu bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştik. 45+'da topu rakibe vermememiz gerekiyordu ama faul pozisyonunda ve sonraki pozisyonlarda verdiği kararları doğru bulmuyoruz" dedi.

Bursaspor - Galatasaray maçının ardından

"HAKEM ARKADAŞ BU MAÇI BİZDEN ALDI GALATASARAY'A VERDİ"

'2-0 öne geçtikten sonra geriye düşmememiz gerekiyordu' diyen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

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