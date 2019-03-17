Bursaspor - Galatasaray maçının ardından
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u 3-2 mağlup etti. Bursaspor - Galatasaray maçının ardından her iki teknik heyet ve futbolcuların açıklamalarını sizin için derledik.
Yeşil-beyazlı takımın başkanı Ali Ay, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ay, "2-0'dan 3-2 maçı kazandık. Şimdiye kadar hakemler hakkında hiç konuşmadım. Artık, yeter. VAR yüzünden yaklaşık 10-12 puan kaybettik. Bu akşam hakem ince ince doğradı. Aynı pozisyonu biz yapsaydık, penaltıyı verirler miydi? Hakikaten bıktık, çocukların emeğine yazık. Emre Taşdemir'i hemen değiştirdiler. Aslında ikinci sarı kartı görmesi lazımdı. Üzülüyoruz, üzüntülüyüz. Bu akşam herkes seyredecek. Penaltı, penaltı mı?" şeklinde konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Oyun planladığımız şekilde başladı. 45+2. dakikaya kadar da öyle gitti. Oyun içinde planlamadığınız bazı şeyler de oluyor. Hakemin oyunu bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştik. 45+'da topu rakibe vermememiz gerekiyordu ama faul pozisyonunda ve sonraki pozisyonlarda verdiği kararları doğru bulmuyoruz" dedi.