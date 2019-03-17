Bursaspor - Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Oyun planladığımız şekilde başladı. 45+2. dakikaya kadar da öyle gitti. Oyun içinde planlamadığınız bazı şeyler de oluyor. Hakemin oyunu bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştik. 45+'da topu rakibe vermememiz gerekiyordu ama faul pozisyonunda ve sonraki pozisyonlarda verdiği kararları doğru bulmuyoruz" dedi.