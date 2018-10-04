Bu saatten sonra Sinana

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Porto'ya 1-0 yenildiği maçı, Fotomaç'ın usta yazarları Fotomaç okuyucuları için değerlendirdi.
4 Ekim 2018 Perşembe, 07:30:47
Güncelleme: 07:34:34
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"Bu saatten sonra Sinan'a"
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LEVENT TÜZEMEN
Porto'nun üstünlük kurmasına Galatasaray izin vermedi. Porto'nun üzerine Galatasaray hızlı hücumlarla gitti ve ilk yarıda inanılmaz pozisyonlar buldu. Sadece Sinan Gümüş ikisi net üç gol pozisyonunu kaçırdı.
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"Bu saatten sonra Sinan'a"
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Golcü eksikliğinin acısını çeken Galatasaray'da Onyekuru ile Nagatomo iki atağı kötü vuruş nedeniyle gol yapamadı. Porto deplasmanında eğer bu kadar pozisyona girip gol atamıyorsan bunun adı şanssızlık değil tamamen beceriksizliktir.
"Bu saatten sonra Sinan'a"
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Eğer bir yarışma düzenlenip pozisyonlar dondurulsa ve "Bu vuruşlar ne oldu?" diye sorulsa cevap "Gol" olurdu. Geçen sezon ligde inanılmaz vuruşlarla kritik goller atan Sinan'a bu saatten sonra "Topa şöyle vurman gerekir" diye öğretemezsin. Eleştirsem de hücumda Galatasaray'ın en isteklisi, yaratıcı oyuncusu ve en çalışkanı yine Sinan Gümüş oldu.
"Bu saatten sonra Sinan'a"
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ZEKİ UZUNDURUKAN
Dragao'da Porto karşısında Aslanlar gibi bir ilk yarı oynadık. Biz Aslanlar gibiydik; Porto da adeta kedi… Sinan Gümüş, Onyekuru, Nagatomo ile öylesine net pozisyonlara girdik ki; siz düşünün artık.
"Bu saatten sonra Sinan'a"
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Futbolda yakaladın mı yazacaksın, atacaksın, tabelayı değiştireceksin! İlk yarıda biz bunu yapamadık. Ama Porto affetmedi! Duran toptan (kornerden) golü yedik! Moussa Marega o kadar rahat bir kafa vuruşu yaptı ki; inanılır gibi değil.