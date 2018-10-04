Bu saatten sonra Sinana - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    GALERİ

    "Bu saatten sonra Sinan'a"

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Porto'ya 1-0 yenildiği maçı, Fotomaç'ın usta yazarları Fotomaç okuyucuları için değerlendirdi.
    4 Ekim 2018 Perşembe, 07:30:47 Güncelleme: 07:34:34
    "Bu saatten sonra Sinan'a"
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    Bu saatten sonra Sinana

    LEVENT TÜZEMEN
    Porto'nun üstünlük kurmasına Galatasaray izin vermedi. Porto'nun üzerine Galatasaray hızlı hücumlarla gitti ve ilk yarıda inanılmaz pozisyonlar buldu. Sadece Sinan Gümüş ikisi net üç gol pozisyonunu kaçırdı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    "Bu saatten sonra Sinan'a"
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    • 15
    Bu saatten sonra Sinana

    Golcü eksikliğinin acısını çeken Galatasaray'da Onyekuru ile Nagatomo iki atağı kötü vuruş nedeniyle gol yapamadı. Porto deplasmanında eğer bu kadar pozisyona girip gol atamıyorsan bunun adı şanssızlık değil tamamen beceriksizliktir.

    "Bu saatten sonra Sinan'a"
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    • 15
    Bu saatten sonra Sinana

    Eğer bir yarışma düzenlenip pozisyonlar dondurulsa ve "Bu vuruşlar ne oldu?" diye sorulsa cevap "Gol" olurdu. Geçen sezon ligde inanılmaz vuruşlarla kritik goller atan Sinan'a bu saatten sonra "Topa şöyle vurman gerekir" diye öğretemezsin. Eleştirsem de hücumda Galatasaray'ın en isteklisi, yaratıcı oyuncusu ve en çalışkanı yine Sinan Gümüş oldu.

    "Bu saatten sonra Sinan'a"
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    Bu saatten sonra Sinana

    ZEKİ UZUNDURUKAN
    Dragao'da Porto karşısında Aslanlar gibi bir ilk yarı oynadık. Biz Aslanlar gibiydik; Porto da adeta kedi… Sinan Gümüş, Onyekuru, Nagatomo ile öylesine net pozisyonlara girdik ki; siz düşünün artık.

    "Bu saatten sonra Sinan'a"
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    Bu saatten sonra Sinana

    Futbolda yakaladın mı yazacaksın, atacaksın, tabelayı değiştireceksin! İlk yarıda biz bunu yapamadık. Ama Porto affetmedi! Duran toptan (kornerden) golü yedik! Moussa Marega o kadar rahat bir kafa vuruşu yaptı ki; inanılır gibi değil.

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