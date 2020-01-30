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Bu kez de farklı bir engel çıktı! Diagne Galatasaray'a haber gönderdi ama...
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, burada da tutunamamıştı. Teknik direktörü tarafından kadro dışı bırakılan Senegalli golcü, Galatasaray'a dönmek için haber yolladı ancak sarı-kırmızılıların önüne bir engel çıktı. İşte detaylar...
30 Ocak 2020 Perşembe 08:37
Güncelleme: 30.01.2020 08:38
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Galatasaray'da Falcao'nun yeniden sakatlanması ve Andone'nin de durumundaki belirsizlik, daha önce veto edilen Diagne'nin geri dönmesi konusunu gündeme getirdi. Senegalli golcünün önüne bu kez farklı bir engel çıktı.
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Milliyet'te yer alan habere göre Senegalli forvet, Club Brugge'de kadro dışı kaldıktan sonra Galatasaray'a haber göndererek geri dönmek istediğini bildirdi.
Ancak teknik direktör Fatih Terim, Diagne'nin geri dönüşüne izin vermedi. Terim, 27 yaşındaki forvetin geçtiğimiz sezonki şampiyonluk kutlamalarına katılmamasına içerledi.
Buna rağmen Diagne konusunun geçtiğimiz günlerde yine masaya geldiği ortaya çıktı. Bu kez yapılan araştırmada Diagne'nin geri dönmesinin mali açıdan riskler taşıdığı ifade edildi.
Zira Belçika ekibi, sezon başında 3 milyon 350 bin Euro'ya kiraladıkları Diagne için Galatasaray'a, "Biz devam etmesini istemiyoruz. İsterseniz size dönsün ve ikinci yarı için ödememiz gereken 1 milyon 675 bin Euro'yu silin" mesajı gönderdi.
Galatasaray'ın bunu kabul etmesi, Finansal Fair Play açısından başına iç açabilirdi. Bu nedenle de Diagne konusu tamamen kapandı.
Kiralık formasını giydiği Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne, Belçika temsilcisinde tek başına özel antrenmanlar yapıyor.