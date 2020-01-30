Bu kez de farklı bir engel çıktı! Diagne Galatasaray'a haber gönderdi ama...

Zira Belçika ekibi, sezon başında 3 milyon 350 bin Euro'ya kiraladıkları Diagne için Galatasaray'a, "Biz devam etmesini istemiyoruz. İsterseniz size dönsün ve ikinci yarı için ödememiz gereken 1 milyon 675 bin Euro'yu silin" mesajı gönderdi.