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Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray evinde İspanyol temsilcisi Real Madrid'i evinde ağırladı. Sarı kırmızılılar kritk maçta dişli rakibine 1-0'lık skorla boyun eğerken maçta dikkat çeken detaylar da vardı... İşte Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın maruz kaldığı o durum...
23 Ekim 2019 Çarşamba 14:44
Güncelleme: 23.10.2019 14:46
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Bilindiği gibi Terim'in üç yardımcısı bulunuyor ve bu isimlerden biri kulübede yer almıyor.
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Son ParisSaintGermain maçında Hasan Şaş kulübeye girememişti.
Şaş, bu karşılaşmayı da kulübe yanındaki sandalyeden takip etti.
Maç başlarken Şükrü Hanedar Hasan Şaş'ın yanına gelerek 'Kulübede yer yok' dedi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; bu sözleri duyan Hasan Şaş, 'Zaten alıştık' diyerek esprili bir cevap verdi.