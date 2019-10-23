Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri

Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray evinde İspanyol temsilcisi Real Madrid'i evinde ağırladı. Sarı kırmızılılar kritk maçta dişli rakibine 1-0'lık skorla boyun eğerken maçta dikkat çeken detaylar da vardı... İşte Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın maruz kaldığı o durum...

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:44 Güncelleme: 23.10.2019 14:46
Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri

Bilindiği gibi Terim'in üç yardımcısı bulunuyor ve bu isimlerden biri kulübede yer almıyor.

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Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri

Son Paris Saint Germain maçında Hasan Şaş kulübeye girememişti.

Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri

Şaş, bu karşılaşmayı da kulübe yanındaki sandalyeden takip etti.

Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri

Maç başlarken Şükrü Hanedar Hasan Şaş'ın yanına gelerek 'Kulübede yer yok' dedi.

Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu sözleri duyan Hasan Şaş, 'Zaten alıştık' diyerek esprili bir cevap verdi.

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Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri

Hasan Şaş, karşılaşma boyunca büyük heyecan yaşarken Belhanda'yı gerilim anlarında sakinleştirip kulübeye döndüren isim oldu.

Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri
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